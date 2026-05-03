Нижегородские предприниматели могут получить до 40 млн рублей на развитие инновационных проектов

Авторы инновационных проектов из Нижегородской области могут получить до 40 млн рублей грантовой поддержки по четырем программам Фонда содействия инновациям (ФСИ). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Открыт прием заявок на участие в трех конкурсах, реализующихся по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика»: «Развитие-НТИ» (федеральный проект «Национальная технологическая инициатива»), «Старт-Пром-1» (федеральный проект «Содействие проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в гражданских отраслях промышленности») и «Старт-1» (федеральный проект «Технологии»). Конкурсы реализуются. Также начался прием заявок на конкурс «Коммерциализация-Био», который проходит по национальному проекту «Технологическое обеспечение биоэкономики».
Информационную и организационную поддержку на всех этапах подачи заявок предпринимателям оказывает региональное представительство ФСИ — технопарк «Анкудиновка».
«Конкурсы Фонда содействия инновациям позволяют предпринимателям получить поддержку на разных стадиях развития проектов — от проработки идеи до вывода продукции на рынок и масштабирования производства. По конкурсам “Старт-пром-1”, “Старт-1”, “Развитие-НТИ” за прошлый год нижегородские разработчики получили уже более 60 миллионов рублей», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Подать заявку на конкурсы «Старт-Пром-1» можно до 12 мая (грант до 5 млн рублей), «Коммерциализация-Био» (грант до 40 млн рублей) и «Развитие-НТИ» (грант до 30 млн рублей) — до 25 мая, «Старт-1» (грант до 5 млн рублей) до 1 июня.
Директор технопарка «Анкудиновка» Тимур Радаев рассказал, что на конкурс «Развитие-НТИ» могут подать заявки разработчики в области нейроинтерфейсов, нейромедицины и реабилитации, когнитивных технологий, человеко-машинного взаимодействия, нейроассистентов, а также разработки компонентов и технологической базы для нейросистем. По программе «Старт-1» поддержку могут получить проекты в сфере цифровых и промышленных технологий, новых материалов, биотехнологий и энергетики на ранней стадии развития. Конкурс «Старт-Пром-1» ориентирован на разработку инновационных решений для гражданских отраслей промышленности. Программа «Коммерциализация-Био» направлена на проекты в сфере биоэкономики — запуск и расширение производства, внедрение разработок и вывод на рынок инновационной биотехнологической продукции.
Ознакомиться с подробной информацией и подать заявку можно на сайте Фонда содействия инновациям: online.fasie.ru. Обратиться за поддержкой в региональное представительство ФСИ можно по телефону: +7 (831) 275−83−46 или по электронной почте: innov@bi-clever.ru, delo@bi-clever.ru.
За прошлый год технопарк «Анкудиновка» помог нижегородским инноваторам по конкурсам ФСИ привлечь около 154 млн рублей на реализацию 70 проектов.
Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301−29−94 (звонок бесплатный).
Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работа по поддержке предпринимателей в этом направлении продолжится в этом году в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».