Нижегородские предприниматели могут получить до 40 млн рублей на развитие инновационных проектов

Директор технопарка «Анкудиновка» Тимур Радаев рассказал, что на конкурс «Развитие-НТИ» могут подать заявки разработчики в области нейроинтерфейсов, нейромедицины и реабилитации, когнитивных технологий, человеко-машинного взаимодействия, нейроассистентов, а также разработки компонентов и технологической базы для нейросистем. По программе «Старт-1» поддержку могут получить проекты в сфере цифровых и промышленных технологий, новых материалов, биотехнологий и энергетики на ранней стадии развития. Конкурс «Старт-Пром-1» ориентирован на разработку инновационных решений для гражданских отраслей промышленности. Программа «Коммерциализация-Био» направлена на проекты в сфере биоэкономики — запуск и расширение производства, внедрение разработок и вывод на рынок инновационной биотехнологической продукции.