Опубликованы фото перевернувшегося катера с 13 людьми в Красногорске

На Москве-реке столкнулись две лодки, семерых детей и шестерых взрослых спасли.

Источник: Комсомольская правда

Московская межрегиональная транспортная прокуратура обнародовала фотографии перевернувшегося катера в Красногорске. Как сообщили в МЧС, на Москве-реке в районе дома № 7 по улице Головкина столкнулись две лодки. В них находились 13 человек — семеро детей и шестеро взрослых.

Опубликованы фото перевернувшегося катера с 13 людьми в Красногорске. Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Всех пассажиров спасатели АСС «Рублево» доставили на берег и сразу передали медикам. Прокуратура уже начала проверку по факту инцидента. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал о столкновении двух маломерных судов с детьми 3 мая. Пассажиров лодок спасло то, что они все были одеты в спасательные жилеты. Сотрудники МЧС вовремя прибыли на место происшествия и достали пострадавших из воды.

