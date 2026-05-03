Опубликованы фото перевернувшегося катера с 13 людьми в Красногорске

Московская межрегиональная транспортная прокуратура обнародовала фотографии перевернувшегося катера в Красногорске. Как сообщили в МЧС, на Москве-реке в районе дома № 7 по улице Головкина столкнулись две лодки. В них находились 13 человек — семеро детей и шестеро взрослых.
Всех пассажиров спасатели АСС «Рублево» доставили на берег и сразу передали медикам. Прокуратура уже начала проверку по факту инцидента. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее KP.RU писал о столкновении двух маломерных судов с детьми 3 мая. Пассажиров лодок спасло то, что они все были одеты в спасательные жилеты. Сотрудники МЧС вовремя прибыли на место происшествия и достали пострадавших из воды.