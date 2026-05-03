В Ростовской области машина врезалась в ограждение: есть погибший и пострадавший

ЧП случилось в ночь на воскресенье, 3 мая на проспекте Лазоревый в Волгодонске. По предварительным данным, водитель «Киа Оптима» не выбрал безопасную скорость и врезался сначала в бордюр, а потом в дорожное барьерное ограждение. В результате аварии 34-летний водитель скончался на месте, а его 37-летний пассажир получил травмы.