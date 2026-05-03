В Южной Корее прошли соревнования по дневному сну

В столице Южной Кореи, Сеуле, прошли соревнования по короткому дневному сну (power nap). Победителем стал 80-летний мужчина. О необычном соревновании сообщает сингапурский новостной канал Channel NewsAsia.
Соревнования состоялись 2 мая в одном из парков города. Участникам нужно было поспать около часа, а качество их сна оценивалось с помощью пульсометров, фиксировавших изменения частоты сердечных сокращений на протяжении всего времени соревнования.
Первое место занял 80-летний житель Сеула, а второе досталось 37-летнему офисному работнику, который признался, что спит ночью всего три-четыре часа.
Соревнования организовала мэрия Сеула, стремясь привлечь внимание общественности к проблеме недосыпа. Такие мероприятия проводятся уже третий год подряд, говорится в материале.
Еще одно необычное мероприятие недавно прошло в Черногории — традиционный чемпионат по лени. На соревнованиях встать можно только раз в восемь часов и всего на 15 минут.
