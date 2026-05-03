В Карачаево-Черкесии отметили 69-летие возрождения карачаевского народа

ЧЕРКЕССК, 3 мая. /ТАСС/. Автопробегами, выставками и концертами отметили в Карачаево-Черкесии День возрождения карачаевского народа, передает корреспондент ТАСС.
По случаю 69-й годовщины со дня возвращения карачаевцев на историческую родину после 14-летней ссылки руководство республики, представители духовенства, делегации городов и районов КЧР посетили мемориальный комплекс жертвам депортации в Карачаевске, почтили память погибших на чужбине, возложили к монументу цветы и венки.
«Эта дата — символ торжества справедливости, силы духа и несгибаемой воли народа. Мы здесь, чтобы склонить головы в память о тысячах наших соотечественников, насильственно выселенных с родной земли. Светлая память всем погибшим и слова искренней благодарности всем, кто внес вклад в процесс восстановления справедливости, всем нашим старшим, которые показали нам пример истинной любви к своей Родине. Мы гордимся нашими земляками, которые всегда мужественно и геройски защищали наше Отечество как в годы Великой Отечественной войны, так и в другие периоды. Карачаевцы, как и представители всех народов республики, также и сегодня достойно стоят на страже национальных интересов России, выполняя задачи в зоне специальной военной операции», — сказал глава республики Рашид Темрезов.
О стойкости и силе духа старшего поколения, прошедшего через суровые испытания, вспоминали и участники торжественного мероприятия в амфитеатре Черкесска. Собравшиеся также говорили о единстве народов Карачаево-Черкесии, о необходимости бережно хранить и укреплять добрососедские отношения, трудиться во имя благополучия страны.
В честь праздника в городах и районах республики прошли автопробеги, различные выставки, мастер-классы и конкурсы, показ национальных костюмов, концерты, спортивные мероприятия. «В Карачаевске для гостей приготовили 500 л айрана — одного из самых популярных на Кавказе напитков, соревновались в приготовлении карачаевских хычинов, скоростном вязании, исполнении национальных танцев и старинных песен, а также состязались в толкании камня, лазании по масляному канату. На главной площади города прошел гала-концерт с участием артистов Северного Кавказа», — рассказали ТАСС в администрации городского округа.
День возрождения карачаевского народа отмечается 3 мая, в день прибытия на историческую родину в 1957 году первого эшелона с карачаевцами, которые 2 ноября 1943 года были высланы в Казахстан и Среднюю Азию. Карачаевский народ был первым репрессированным народом Северного Кавказа. В ссылке из 70 тыс. депортированных карачаевцев погибли более 43 тыс. человек, из которых 22 тыс. — дети. С исконных мест проживания позднее также были выселены чеченцы, ингуши и балкарцы. Право вернуться на родную землю репрессированные народы получили в январе 1957 года.