В Карачаево-Черкесии отметили 69-летие возрождения карачаевского народа

«Эта дата — символ торжества справедливости, силы духа и несгибаемой воли народа. Мы здесь, чтобы склонить головы в память о тысячах наших соотечественников, насильственно выселенных с родной земли. Светлая память всем погибшим и слова искренней благодарности всем, кто внес вклад в процесс восстановления справедливости, всем нашим старшим, которые показали нам пример истинной любви к своей Родине. Мы гордимся нашими земляками, которые всегда мужественно и геройски защищали наше Отечество как в годы Великой Отечественной войны, так и в другие периоды. Карачаевцы, как и представители всех народов республики, также и сегодня достойно стоят на страже национальных интересов России, выполняя задачи в зоне специальной военной операции», — сказал глава республики Рашид Темрезов.