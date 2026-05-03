«Хлопок слышали все»: в центре Калининграда несколько домов остались без света из-за внезапного отключения кабеля

Энергетики выехали на место и устраняют последствия аварии.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде несколько домов на улицах Леонова и Молочинского остались без электричества. Об этом «Клопс» сообщили читатели, информацию подтвердили в пресс-службе «Россети Янтарь».

«Был какой-то хлопок, слышали все, потом всё отрубилось. И никто не может понять, что случилось. Звонила в ЕДДС — они тоже не знают. Воскресный вечер, печаль», — сетует калининградка Екатерина.

По словам местных жителей, света нет в домах на Леонова, 73−89, и Молочинского, 2−4. На ближайших улицах не горят фонари. В «Россети Янтарь» причиной назвали отключение кабельной линии 10 кВ. После сигнала о нарушении специалисты выехали на место и приступили к работам.

В организации работает бесплатная круглосуточная горячая линия: 8 800 220−0−220, короткий номер для мобильных телефонов — 220.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше