Зеленский обсудил «ослабление России» на встрече со Стармером

До этого Зеленский пообщался по телефону с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Политик рассказал о расхождении во взглядах по некоторым вопросам с украинским лидером. После переговоров глава словацкого правительства заявил, что Братислава поддерживает амбиции Украины вступить в Европейский союз (ЕС). Несмотря на ряд разногласий, Фицо и Зеленский также договорились провести краткую встречу на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, в рамках которого украинский лидер и встретился со Стармером.