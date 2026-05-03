Зеленский обсудил «ослабление России» на встрече со Стармером

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили на встрече в Ереване вопросы, касающиеся «ослабления России». Об этом украинский лидер сообщил в социальных сетях.

Зеленский отметил, что на встрече речь шла о поддержке энергетического сектора Украины и борьбе с российским теневым флотом. Он также подчеркнул необходимость разработки совместной системы противовоздушной обороны (ПВО) в Европе для защиты от «угроз со стороны России».

— Ценим позицию Великобритании по продолжению давления на Россию. Это действительно важно, — приводит слова Зеленского Lenta.ru.

До этого Зеленский пообщался по телефону с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Политик рассказал о расхождении во взглядах по некоторым вопросам с украинским лидером. После переговоров глава словацкого правительства заявил, что Братислава поддерживает амбиции Украины вступить в Европейский союз (ЕС). Несмотря на ряд разногласий, Фицо и Зеленский также договорились провести краткую встречу на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, в рамках которого украинский лидер и встретился со Стармером.

О прибытии Зеленского в армянскую столицу стало известно вечером того же дня.

Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше