В Белоруссии сообщили о задержке в движении поезда Адлер — Калининград

Как проинформировала БЖД, в связи с инцидентом, произошедшим на территории Литовских железных дорог, поезд № 80 Калининград — Санкт-Петербург отправлением из Калининграда 3 мая и прибытием в Санкт-Петербург 4 мая поступил 3 мая на Белорусскую железную дорогу с задержкой четыре часа. Поезда № 360 Калининград — Адлер отправлением из Калининграда 2 мая и прибытием в Адлер 5 мая и № 148 Калининград — Москва отправлением из Калининграда 2 мая и прибытием в Москву 3 мая следуют по территории балтийской республики с отклонением от графика движения более 18 часов.