В Белоруссии сообщили о задержке в движении поезда Адлер — Калининград

МИНСК, 3 мая. /ТАСС/. Поезд, следующий из Адлера в Калининград, по техническим причинам движется по территории Белоруссии с задержкой в один час. Об этом сообщила пресс-служба Белорусской железной дороги (БЖД).
«3 мая поезд № 359 Адлер — Калининград отправлением из Адлера 1 мая в 20:38 и прибытием в Калининград 4 мая в 08:30 по техническим причинам (неисправность локомотива) следует по территории Беларуси с задержкой ориентировочно один час», — говорится в тексте.
Как проинформировала БЖД, в связи с инцидентом, произошедшим на территории Литовских железных дорог, поезд № 80 Калининград — Санкт-Петербург отправлением из Калининграда 3 мая и прибытием в Санкт-Петербург 4 мая поступил 3 мая на Белорусскую железную дорогу с задержкой четыре часа. Поезда № 360 Калининград — Адлер отправлением из Калининграда 2 мая и прибытием в Адлер 5 мая и № 148 Калининград — Москва отправлением из Калининграда 2 мая и прибытием в Москву 3 мая следуют по территории балтийской республики с отклонением от графика движения более 18 часов.
3 мая Белорусская железная дорога сообщила о возобновлении движения поезда из Москвы в Калининград, который задерживался из-за аварии в Литве.
Ранее государственная компания «Летувос гележинкеляй» («Железные дороги Литвы») информировала, что движение транзитных поездов через территорию Литвы на калининградском направлении остановлено из-за аварии на железной дороге. С рельсов в Каунасском районе сошли следовавший из Дуйсбурга локомотив и несколько товарных вагонов, перевозивших метанол. Никто не пострадал. Это вторая железнодорожная авария за последние дни. В пятницу на станции Гуджюнай в Кедайнском районе с рельсов сошли несколько платформ с щебнем.