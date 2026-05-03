Что известно о проваленном футболистом «Спартака» Заболотным допинг-тесте

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Допинг-проба нападающего московского футбольного клуба «Спартак» Антона Заболотного показала положительный результат.
ТАСС собрал основные детали произошедшего.
Заявления «Спартака».
Заболотный был уведомлен о неблагоприятном результате анализа его допинг-пробы, взятой в рамках внесоревновательного тестирования.
Футболиста временно отстранили от тренировок и матчей, но санкции были отменены с 30 апреля.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) разрешило футболисту участвовать в тренировках и соревнованиях.
Заявления Заболотного.
Ситуация с проваленным допинг-тестом стала для Заболотного серьезным потрясением.
Заболотный заявил, что за всю свою карьеру никогда не использовал запрещенные вещества осознанно, тем более для получения каких-либо преимуществ.
Футболист в настоящее время продолжит исполнять обязанности перед «Спартаком» по контракту, он может тренироваться и участвовать в матчах.
Разбирательство будет продолжено в установленном порядке после окончания сезона.
Заболотный намерен доказать свою полную невиновность.
Футболист благодарен «Спартаку», тренерскому штабу, одноклубникам и болельщикам за поддержку.
Допинг-тесты Заболотного.
Заболотный сдал положительную пробу в апреле, сообщил ТАСС со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы.
В январе — марте этого года РУСАДА не проверяло нападающего на допинг.
Как сообщал ТАСС со ссылкой на имеющиеся документы, Заболотный с 2017 по 2025 год был проверен РУСАДА 8 раз.
В 2025 году Заболотный был проверен на допинг 1 раз, в 2022, 2023 и 2024 годах — ни разу, в 2020-м и 2021-м — по 1, в 2019-м — 0, в 2018-м — 4, в 2017-м — 1.
О Заболотном.
Заболотному 34 года, он перешел в «Спартак» на правах свободного агента прошлым летом. В этом сезоне форвард провел 16 матчей во всех турнирах, отдав 3 голевые передачи.
В последний раз Заболотный выходил на поле 19 апреля, он принял участие в матче Мир — Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом» (3:1).
Заболотный является воспитанником ЦСКА, он выступал за основную команду с 2021 по 2024 год, став обладателем Кубка России.
В составе петербургского «Зенита» игрок стал чемпионом страны в сезоне-2018/19.
Также Заболотный выступал за астраханский «Волгарь-Газпром», екатеринбургский «Урал», брянское «Динамо», «Уфу», воронежский «Факел», «Тосно» из Ленинградской области, «Сочи» и подмосковные «Химки».
В составе сборной России провел 19 матчей и забил 2 гола.