Три человека погибли из-за вспышки вируса на борту круизного лайнера

Хантавирусы — группа вирусов, передающихся человеку от грызунов, главным образом при вдыхании частиц зараженных выделений. Они вызывают тяжелые заболевания, включая поражение легких или почек. Болезнь развивается быстро и может приводить к острой дыхательной недостаточности или поражению почек, нередко с летальным исходом.