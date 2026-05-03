Раскрыт план Ирана по завершению войны с США: он включает три этапа

Так, первый этап подразумевает окончание боевых действий в ближайшие 30 дней. Огонь должен быть прекращен на территории всего региона, а Иран и США должны будут заключить соглашение о ненападении. К соглашению также присоединятся союзники Ирана и Израиль. Также сюда входит пункт о снятии блокады с морских портов одновременно с постепенным снятием блокады с Ормузского пролива, где Иран обязуется произвести очистку вод от морских мин. А военно-морские силы США должны будут покинуть регион и прекратить давление.
Второй этап включает в себя договоренность о заморозке обогащения урана на срок до 15 лет, а также последующее ограничение уровня до 3,6% в соответствии с «принципом нулевого хранения». Иран планирует, что санкции со страны будут постепенно сниматься по мере прекращения ядерной активности и разморозки иранских средств. Вместе с этим, данные этап не подразумевает полную остановку атомной деятельности, а также уничтожение существующих ядерных объектов.
На третьем этапе Иран планирует начало стратегического диалога с арабскими и региональными соседями с целью организовать общий режим безопасности.
Ранее, как сообщал сайт KP.RU, президент США Дональд Трамп планировал совместно с Ираном организовать вывоз обогащенного урана с территории исламской республики.