Раскрыт план Ирана по завершению войны с США: он включает три этапа

Так, первый этап подразумевает окончание боевых действий в ближайшие 30 дней. Огонь должен быть прекращен на территории всего региона, а Иран и США должны будут заключить соглашение о ненападении. К соглашению также присоединятся союзники Ирана и Израиль. Также сюда входит пункт о снятии блокады с морских портов одновременно с постепенным снятием блокады с Ормузского пролива, где Иран обязуется произвести очистку вод от морских мин. А военно-морские силы США должны будут покинуть регион и прекратить давление.