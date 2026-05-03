Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Завершается оформление Москвы к Дню Победы

На арке главного входа на ВДНХ засветился «Орден Победы». Это один из ключевых элементов украшения Москвы в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое готовится отмечать наша страна. Как же установили эту железобетонную махину весом больше 36 тонн и в каком наряде встретит город День Победы, выяснил корреспондент «РГ».

Источник: Российская газета

«Конструкция, установленная на главной выставке страны, представляет собой увеличенную копию высшей военной награды СССР — ордена “Победа”, — рассказал “РГ” Михаил Коротков, руководитель департамента информационной политики и специальных программ “Объединенной энергетической компании” — официального оператора по праздничному оформлению города. — Она не только тяжелая, но еще и обладает внушительными размерами: ее высота 12 метров, длина — 9,8, а ширина — 3,6 метра. Поэтому установкой занималась целая команда специалистов с 15 единицами техники: 40-тонными кранами, автогидроподъемниками, манипуляторами и грузовыми автомобилями. Им потребовалось на это несколько дней.

Напомню, в годы Великой Отечественной войны орден «Победа» вручался всего 20 раз за успехи в крупных стратегических операциях. Оригинальный орден отличается пятиконечной звездой из золота и платины со 174 бриллиантами и рубинами. Увеличенная копия сохраняет символическую ценность оригинала, подчеркнул Михаил Коротков.

Завершается праздничное оформление и других знаковых мест столицы. «День Победы — один из самых любимых и важных праздников для нашей страны, — рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. — В этом году мы установим в общей сложности более 3,5 тысячи праздничных флагов и декоративных элементов».

Особое внимание по традиции уделено Поклонной горе — одной из главных визитных карточек столицы, где находится Музей Победы — крупнейший военно-исторический музей России. Подъезд к нему начинается с Триумфальной арки, и он уже украшен с двух сторон звездами и композициями, по 25 флагов с каждой. Развевающиеся красные флаги создают ощущение праздничной волны и на самой Поклонной горе, в Парке Победы, и возле музея.

К 9 Мая улицы и площади Москвы украсят 3,5 тысячи праздничных флагов и декораций.

Богато оформлен также Кутузовский проспект, площадь Дорогомиловская Застава, Новоарбатский мост… «В этом году в праздничное оформление к красному цвету добавлен голубой, символизирующий мирное небо над нашей головой», — рассказали «РГ» в пресс-службе ОЭК. Москва — активный мегаполис, поэтому, чтобы не мешать ни москвичам, ни гостям, большинство конструкций монтировалось по ночам, когда на улицах мало пешеходов, а на дорогах сокращается трафик.