Завершается оформление Москвы к Дню Победы

«Конструкция, установленная на главной выставке страны, представляет собой увеличенную копию высшей военной награды СССР — ордена “Победа”, — рассказал “РГ” Михаил Коротков, руководитель департамента информационной политики и специальных программ “Объединенной энергетической компании” — официального оператора по праздничному оформлению города. — Она не только тяжелая, но еще и обладает внушительными размерами: ее высота 12 метров, длина — 9,8, а ширина — 3,6 метра. Поэтому установкой занималась целая команда специалистов с 15 единицами техники: 40-тонными кранами, автогидроподъемниками, манипуляторами и грузовыми автомобилями. Им потребовалось на это несколько дней.
Напомню, в годы Великой Отечественной войны орден «Победа» вручался всего 20 раз за успехи в крупных стратегических операциях. Оригинальный орден отличается пятиконечной звездой из золота и платины со 174 бриллиантами и рубинами. Увеличенная копия сохраняет символическую ценность оригинала, подчеркнул Михаил Коротков.
Завершается праздничное оформление и других знаковых мест столицы. «День Победы — один из самых любимых и важных праздников для нашей страны, — рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. — В этом году мы установим в общей сложности более 3,5 тысячи праздничных флагов и декоративных элементов».
Особое внимание по традиции уделено Поклонной горе — одной из главных визитных карточек столицы, где находится Музей Победы — крупнейший военно-исторический музей России. Подъезд к нему начинается с Триумфальной арки, и он уже украшен с двух сторон звездами и композициями, по 25 флагов с каждой. Развевающиеся красные флаги создают ощущение праздничной волны и на самой Поклонной горе, в Парке Победы, и возле музея.
Богато оформлен также Кутузовский проспект, площадь Дорогомиловская Застава, Новоарбатский мост… «В этом году в праздничное оформление к красному цвету добавлен голубой, символизирующий мирное небо над нашей головой», — рассказали «РГ» в пресс-службе ОЭК. Москва — активный мегаполис, поэтому, чтобы не мешать ни москвичам, ни гостям, большинство конструкций монтировалось по ночам, когда на улицах мало пешеходов, а на дорогах сокращается трафик.