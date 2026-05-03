В Литве восстановили движение поездов после аварии

В Литве восстановили движение и транзит поездов после аварии.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Движение поездов восстановлено на железной дороге Литвы и транзит поездов калининградского направления после аварии, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании.

«Администрация АО “Литовские железные дороги” сообщила о завершении восстановительных работ на Каунасском участке и возобновлении движения поездов по железнодорожной инфраструктуре. В связи с этим транзит поездов Калининградского направления восстановлен», — говорится в сообщении.

Уточняется, что продолжают движение следующие поезда: № 80 Калининград — Санкт-Петербург отправился в 16.40 мск со станции Нестеров; № 360 Калининград — Адлер отправился в 18.30 мск со станции Литовской железной дороги; № 148 Калининград — Москва отправляется в 19.50 мск со станции Литовской железной дороги; № 30 Калининград — Москва отправляется в 20.30 мск с Южного вокзала Калининграда.

Движение транзитных поездов в Калининград было остановлено из-за аварии в каунасском районе Литвы, где с рельсов сошел локомотив и четыре грузовых вагона, следовавших из Германии, сообщила в воскресенье компания «Литовские железные дороги».

