Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Литве потребуется не меньше месяца на расследование железнодорожных аварий

Ответственные инстанции не исключают версию саботажа.

ВИЛЬНЮС, 3 мая. /ТАСС/. Расследование двух железнодорожных аварий в Литве, происшедших в течение двух дней, потребует не меньше месяца. Об этом сообщил журналистам министр коммуникаций и транспорта Юрас Таминскас.

«В течение одного-двух месяцев мы получим компетентный ответ на вопрос о причинах случившегося», — сказал он.

Расследование аварий проводят отдел изучения вопросов безопасности Минюста, государственная компания «Летувос гележинкеляй» («Железные дороги Литвы») и департамент полиции.

Ответственные инстанции не исключают версию саботажа. «Обе аварийные ситуации, имевшие место в пятницу и субботу, оцениваются со всех ракурсов», — ответил министр на вопрос журналистов о вероятности акта саботажа. По его словам, на сегодняшний день сложно утверждать, что это «не связано с инфраструктурой или другими обстоятельствами».

Первая авария произошла 1 мая на станции Гуджюнай в Кедайнском районе. С рельсов сошли три платформы со щебнем. 2 мая перед полуночью в Каунасском районе сошли с рельсов следовавший в германский Дуйсбург локомотив и несколько товарных вагонов, перевозивших метанол. Другие вагоны состава остались стоять на путях. В обоих случаях никто не пострадал. Утечки метанола (метиловый спирт) не произошло.

Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше