Литве потребуется не меньше месяца на расследование железнодорожных аварий

ВИЛЬНЮС, 3 мая. /ТАСС/. Расследование двух железнодорожных аварий в Литве, происшедших в течение двух дней, потребует не меньше месяца. Об этом сообщил журналистам министр коммуникаций и транспорта Юрас Таминскас.
«В течение одного-двух месяцев мы получим компетентный ответ на вопрос о причинах случившегося», — сказал он.
Расследование аварий проводят отдел изучения вопросов безопасности Минюста, государственная компания «Летувос гележинкеляй» («Железные дороги Литвы») и департамент полиции.
Ответственные инстанции не исключают версию саботажа. «Обе аварийные ситуации, имевшие место в пятницу и субботу, оцениваются со всех ракурсов», — ответил министр на вопрос журналистов о вероятности акта саботажа. По его словам, на сегодняшний день сложно утверждать, что это «не связано с инфраструктурой или другими обстоятельствами».
Первая авария произошла 1 мая на станции Гуджюнай в Кедайнском районе. С рельсов сошли три платформы со щебнем. 2 мая перед полуночью в Каунасском районе сошли с рельсов следовавший в германский Дуйсбург локомотив и несколько товарных вагонов, перевозивших метанол. Другие вагоны состава остались стоять на путях. В обоих случаях никто не пострадал. Утечки метанола (метиловый спирт) не произошло.