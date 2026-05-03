Литве потребуется не меньше месяца на расследование железнодорожных аварий

Первая авария произошла 1 мая на станции Гуджюнай в Кедайнском районе. С рельсов сошли три платформы со щебнем. 2 мая перед полуночью в Каунасском районе сошли с рельсов следовавший в германский Дуйсбург локомотив и несколько товарных вагонов, перевозивших метанол. Другие вагоны состава остались стоять на путях. В обоих случаях никто не пострадал. Утечки метанола (метиловый спирт) не произошло.