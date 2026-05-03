ФК «Пари НН» потерпел поражение с новым тренером

Очередная неудача приблизила ФК «Пари Нижний Новгород» к прямому вылету из Российской премьер-лиги. До финиша осталось всего два тура.
Несмотря на то, что грозненский «Ахмат» по большому счёту лишён турнирной мотивации, обосновавшись на 9-месте, на своём поле он отдавать нижегородцам ничего не собирался. Новый наставник «Пари НН» Вадим Гаранин, сменивший на днях Алексея Шпилевского, не удивил ни составом, ни расстановкой. Собственно, и по игре мы не увидели ничего нового. Да и что кардинально мог изменить Гаранин после нескольких тренировок?
«Ахмат» Станислава Черчесова действовал умно, солидно. В какие-то отрезки матча отдавал гостям мяч, но те никакой выгоды из этого не извлекли. Первый тайм прошёл достаточно спокойно — 0:0. Но в начале второго грозненцы взвинтили темп, следствием чего стали голы в исполнении Лечи Садуллаева и Эгаша Касинтуры — 2:0.
Последние три строчки таблицы занимают махачкалинское «Динамо» — 24 очка, «Пари НН» — 22 и «Сочи» — 21. Две последние команды покинут РПЛ.
11 мая наши дома сыграют с ЦСКА, а завершат нижегородцы чемпионат 17 мая в Казани матчем против «Рубина».
