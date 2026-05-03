В планетарии рассказали, когда наблюдать за звездопадом Майские Аквариды

Широкий максимум метеорного потока Майские Аквариды начался вечером 3 мая и продлится до 10 мая, в эти дни жители России смогут наблюдать до 30 «падающих звезд» в час, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
Пик активности звездопада ожидается в ночь на 6 мая. В пресс-службе планетария уточнили, что в это время можно будет увидеть от 30 до 40 метеоров в час. «Майские Аквариды — красивый поток. Его метеоры быстрые и яркие, оставляющие длинные следы», — рассказали астрономы.
Россияне смогут наблюдать звездопад, наиболее подходящее время для этого — перед рассветом. Смотреть следует в сторону юго-восточного горизонта, а находиться в этот момент вдали от искуственных источников света.
Майские Аквариды — ежегодный метеорный поток, который исходит из созвездия Водолея. Появлением метеоры обязаны пылевому следу, оставленному кометой Галлея. Природное явление активно с 19 апреля по 28 мая и достигает пика активности в начале мая.
