Заболотный выступил с заявлением из-за положительного теста на допинг

Нападающий ФК «Спартак» Антон Заболотный, отстраненный от соревнований из-за положительного теста на допинг, заявил, что планирует доказать свою невиновность.
«За всю свою продолжительную карьеру я никогда не использовал запрещенные вещества осознанно и для получения каких-либо преимуществ», — написал он в соцсети.
Заболотный рассказал, что ему временно запретили участвовать в соревнованиях и тренироваться, однако его юристы добились того, что ему позволили тренироваться и играть до окончания срока действия контракта со «Спартаком», то есть до 30 июня.
«Разбирательство по моему делу будет продолжено в установленном порядке после сезона, и я намерен доказать свою полную невиновность», — сказал футболист.
Отметим, Заболотный играет за «Спартак» с 2025 года. В нынешнем сезоне 34-летний нападающий провел за команду 16 матчей, в которых не забил ни одного гола.
