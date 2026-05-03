Гастроэнтеролог Миронова: сочетания шашлыка с алкоголем грозит панкреатитом

Запивать шашлык любым алкогольным напитком — значит подвергать здоровье серьезному риску. Дело в том, что спиртное замедляет переваривание жирного мяса, об этом предупредила в беседе с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог Екатерина Миронова.
— Шашлык — это тяжелейший комок жира и белка. Чтобы его расщепить, нужна мощная ферментативная атака. Алкоголь тормозит выделение соляной кислоты и ферментов поджелудочной железы в нужном ритме. Сочетание жира и спиртного может спровоцировать сразу несколько опасных патологий, — отметила медик.
Доктор добавила, что среди негативных последствий — острый панкреатит, эрозия желудка и острый холецистит.
Life.ru отметил, что не следует есть шашлык с пивом, так как в нём много углеводов, которые грозят увеличением массы тела, а низкая крепость напитка побуждает превышать норму. Кроме того, не стоит выбирать алкоголь с добавлением сахара, например ликёры или настойки. Фруктоза только повышает токсичность спиртного, а сам сахар быстрее превращается в жир.