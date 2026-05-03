Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гастроэнтеролог Миронова: сочетания шашлыка с алкоголем грозит панкреатитом

Спиртное замедляет переваривание жирного мяса.

Источник: Комсомольская правда

Запивать шашлык любым алкогольным напитком — значит подвергать здоровье серьезному риску. Дело в том, что спиртное замедляет переваривание жирного мяса, об этом предупредила в беседе с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог Екатерина Миронова.

— Шашлык — это тяжелейший комок жира и белка. Чтобы его расщепить, нужна мощная ферментативная атака. Алкоголь тормозит выделение соляной кислоты и ферментов поджелудочной железы в нужном ритме. Сочетание жира и спиртного может спровоцировать сразу несколько опасных патологий, — отметила медик.

Доктор добавила, что среди негативных последствий — острый панкреатит, эрозия желудка и острый холецистит.

Life.ru отметил, что не следует есть шашлык с пивом, так как в нём много углеводов, которые грозят увеличением массы тела, а низкая крепость напитка побуждает превышать норму. Кроме того, не стоит выбирать алкоголь с добавлением сахара, например ликёры или настойки. Фруктоза только повышает токсичность спиртного, а сам сахар быстрее превращается в жир.