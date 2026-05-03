Психолог назвала работающие способы отвлечь ребенка от гаджета

Если ребенок проводит много времени в телефоне, важно не просто запретить, но и предложить ему альтернативные занятия, например, найти хобби. Такой совет дала «Газете.Ru» педагог-психолог Анна Пустовалова.
Важно предлагать не абстрактное хобби, а конкретные варианты — и лучше вместе. Например, вы идете на скалодром, записываетесь на кулинарный мастер-класс или участвуете в волонтерской акции. Главное — совместное действие и живые эмоции, — советует эксперт.
Психолог напомнила, что также для ребенка важны четкие правила: сколько времени можно проводить в телефоне и что будет за нарушение лимита.
Life.ru сообщил, что покупать первый телефон ребёнку лучше всего, когда он самостоятельно гуляет и ходит в школу один. При этом стоит заранее настроить гаджет так, чтобы он имел только простые функции — для связи. Потому что в противном случае ребёнок рискует получить вредную и даже опасную информацию в интернете.