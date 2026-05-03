В КЖД сообщили о времени прибытия задержанных поездов дальнего следования в Калининград

Южный вокзал Калининграда 4 мая будет работать в круглосуточном режиме.

В связи с возобновлением движения на Литовской железной дороге Южный вокзал Калининграда 4 мая будет работать в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба КЖД.

Ожидается прибытие следующих поездов:

поезд № 147 Москва — Калининград прибудет в 23:50 (время московское);

поезд № 29 Москва — Калининград в 0:20 (время московское);

поезд № 79 Санкт-Петербург — Калининград в 3:00 (время московское).

Напомним, 3 мая, в 2 часа 10 минут на станции Еся Литовской железной дороги в результате схода подвижного состава была повреждена железнодорожная инфраструктура. Движение всех поездов на участке было остановлено.

Больше информации о движении поездов — в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД. Круглосуточный телефон Центра поддержки клиентов РЖД: 8−800−775−00−00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше