Полицейский в ЮАР спустился в реку с крокодилами, чтобы достать останки человека

В Южно-Африканской Республике полицейский спустился с вертолета в кишащую крокодилами реку Комати, чтобы извлечь останки бизнесмена, унесенного течением. Об этом сообщает издание News24. Машина мужчины застряла на низком мосту во время наводнения, но когда полицейские прибыли на место, автомобиль оказался пустым.
В ходе поисков с помощью дронов и вертолетов внимание привлек небольшой остров, где грелись на солнце несколько крокодилов. Капитан водолазного подразделения Йохан Потгитер сразу заподозрил неладное: один из хищников не двигался и не пытался уйти в воду, несмотря на шум техники.
Крокодила убили, капитан спустился к нему и закрепил рептилию веревкой. При этом полицейский признался, что ему было очень страшно. Четырехметрового хищника весом около 500 килограммов подняли на вертолет и доставили в национальный парк Крюгера. В кишечнике крокодил действительно обнаружили останки и обувь. Находку отправили на ДНК-экспертизу.
