В Полесске и Советске прошла встреча «Эшелона Победы»

«Эшелон Победы» завершает курсирование по Калининградской железной дороге и сегодня прибыл на станции Полесск и Советск. На станциях праздничный поезд, во главе с паровозом серии «Эр», встречали несколько тысяч жителей. Гости осматривали выставки военной техники времен Великой Отечественной войны и современного вооружения, а также фотографировались с паровозом и его машинистами.