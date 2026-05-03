В Полесске и Советске прошла встреча «Эшелона Победы»

«Эшелон Победы» завершает курсирование по Калининградской железной дороге и сегодня прибыл на станции Полесск и Советск. На станциях праздничный поезд, во главе с паровозом серии «Эр», встречали несколько тысяч жителей. Гости осматривали выставки военной техники времен Великой Отечественной войны и современного вооружения, а также фотографировались с паровозом и его машинистами.
Большой интерес у посетителей вызвала и сама историческая техника — люди активно интересовались устройством и работой паровоза. Проект Калининградской железной дороги и Балтийского флота поддержали военно-исторические реконструкторы, воссоздававшие атмосферу победного мая 1945 года.
Уже с 4 мая «Эшелон Победы» будет работать на Южном вокзале Калининграда в формате музейной экспозиции, а вечером там пройдет праздничная концертная программа.
