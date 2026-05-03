Врач объяснила, как работа по ночам влияет на здоровье

«Москва 24» предупредила, что ночная работа способна ухудшить состояние сердца и повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ночью, когда организм отдыхает, в клетках сердца активируется естественная система «очистки». Благодаря ей удаляются и перерабатываются поврежденные белки, что помогает работе органа. Как только человек меняет цикл смены дня и ночи, этот биологический процесс перестает работать должным образом.