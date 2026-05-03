Врач объяснила, как работа по ночам влияет на здоровье

Постоянная работа по ночам может привести к повышенному давлению, перееданию и другим проблемам со здоровьем, об этом заявила в беседе с «Газетой.Ru» врач-сомнолог София Черкасова.
— У тех, кто годами работает в ночную смену, чаще выявляют гипертонию и ишемическую болезнь сердца. Также ночная работа меняет правила игры для гормонов. Снижается чувствительность к инсулину, а регуляция аппетита выходит из-под контроля. Ночные приемы пищи дополнительно усиливают этот дисбаланс, увеличивая риск набора веса, — отметила специалист.
По ее словам, наблюдается негативная реакция и со стороны психики — растет риск тревожных состояний и депрессий. Параллельно снижается иммунитет, делая организм беззащитным перед инфекциями.
«Москва 24» предупредила, что ночная работа способна ухудшить состояние сердца и повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ночью, когда организм отдыхает, в клетках сердца активируется естественная система «очистки». Благодаря ей удаляются и перерабатываются поврежденные белки, что помогает работе органа. Как только человек меняет цикл смены дня и ночи, этот биологический процесс перестает работать должным образом.