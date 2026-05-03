Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме создадут антибуллинговый законопроект для защиты учителей и учеников

Документ предполагает переход к выстроенной системе воспитания.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Госдумы преступили к разработке законопроекта, который защитит от травли и буллинга как учеников, так и учителей. Об этом в разговоре с изданием NEWS.ru сообщил зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.

— Документ предполагает переход к выстроенной системе воспитания, которая включает и законодательное регулирование, и воспитательные программы, и обеспечение психологической помощи. Работаем над созданием целостной системы профилактики травли и неуважения, — сказал депутат.

Он уточнил, что сейчас для защиты педагоги могут обращаться с просьбой применить дисциплинарные взыскания к ученикам. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению.

KP.RU рассказал, что стремление защитить ребенка — это инстинкт любого родителя. Но когда речь идет о конфликтах в школе, важно понимать, где реальное унижение и травля, а где недопонимание и незначительный конфликт.