В Госдуме создадут антибуллинговый законопроект для защиты учителей и учеников

Депутаты Госдумы преступили к разработке законопроекта, который защитит от травли и буллинга как учеников, так и учителей. Об этом в разговоре с изданием NEWS.ru сообщил зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.
— Документ предполагает переход к выстроенной системе воспитания, которая включает и законодательное регулирование, и воспитательные программы, и обеспечение психологической помощи. Работаем над созданием целостной системы профилактики травли и неуважения, — сказал депутат.
Он уточнил, что сейчас для защиты педагоги могут обращаться с просьбой применить дисциплинарные взыскания к ученикам. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению.
KP.RU рассказал, что стремление защитить ребенка — это инстинкт любого родителя. Но когда речь идет о конфликтах в школе, важно понимать, где реальное унижение и травля, а где недопонимание и незначительный конфликт.