Меланшон объявил об участии в выборах президента Франции в 2027 году

Основатель левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах в 2027 году. Об этом он сказал в эфире телеканала TF1.
Политик отметил, что его главным соперником станет кандидат от правой партии «Национальное объединение» — либо лидер партии Жордан Барделла, либо глава парламентской фракции Марин Ле Пен.
На последних выборах Меланшон набрал в первом туре 22% голосов, занял третье место и не прошел во второй тур, уступив Ле Пен и Эмманюэлю Макрону. Действующий президент не сможет баллотироваться снова — его полномочия ограничены двумя сроками.
Ранее племянник Эммануэля Макрона Жан-Александр Тронье заявил, что с нетерпением ждет 2027 года, когда закончится срок полномочий его дяди. По его словам, вся семья страдает от отсутствия свободы, а президентство навредило их кондитерскому бизнесу — компания лишилась заказов от профсоюзов, которые не хотели угождать президенту. Сам Эммануэль Макрон заверил, что останется на посту до последней секунды.