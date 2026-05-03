Ранее племянник Эммануэля Макрона Жан-Александр Тронье заявил, что с нетерпением ждет 2027 года, когда закончится срок полномочий его дяди. По его словам, вся семья страдает от отсутствия свободы, а президентство навредило их кондитерскому бизнесу — компания лишилась заказов от профсоюзов, которые не хотели угождать президенту. Сам Эммануэль Макрон заверил, что останется на посту до последней секунды.