Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Меланшон объявил об участии в выборах президента Франции в 2027 году

Основатель левой партии «Неподчинившаяся Франция» намерен стать новым лидером страны.

Источник: Комсомольская правда

Основатель левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах в 2027 году. Об этом он сказал в эфире телеканала TF1.

Политик отметил, что его главным соперником станет кандидат от правой партии «Национальное объединение» — либо лидер партии Жордан Барделла, либо глава парламентской фракции Марин Ле Пен.

На последних выборах Меланшон набрал в первом туре 22% голосов, занял третье место и не прошел во второй тур, уступив Ле Пен и Эмманюэлю Макрону. Действующий президент не сможет баллотироваться снова — его полномочия ограничены двумя сроками.

Ранее племянник Эммануэля Макрона Жан-Александр Тронье заявил, что с нетерпением ждет 2027 года, когда закончится срок полномочий его дяди. По его словам, вся семья страдает от отсутствия свободы, а президентство навредило их кондитерскому бизнесу — компания лишилась заказов от профсоюзов, которые не хотели угождать президенту. Сам Эммануэль Макрон заверил, что останется на посту до последней секунды.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше