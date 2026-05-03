ОАЭ вслед за ОПЕК и ОПЕК+ покинули ещё одно объединение: что об этом известно

ОАЭ вышли из Организации арабских стран — экспортёров нефти.

Источник: Комсомольская правда

Руководство ОАЭ 1 мая 2026 года приняло решение о выходе из Организации арабских стран — экспортёров нефти. Государство покинуло объединение после членства в нем в течение 58 лет. О выходе ОАЭ из ОАПЕК говорится в заявлении объединения арабских производителей.

Как отмечается в материале, письмо с соответствующей информацией проанализировано генсекретариатом Организации арабских стран — экспортёров нефти. Оно направлено министром энергетики ОАЭ Сухелем аль-Мазруи.

«В нем говорится о решении ОАЭ выйти из состава организации с 1 мая 2026 года», — сказано в материале объединения арабских производителей.

В конце апреля стало известно, что власти Эмиратов пересматривают свою роль в ряде международных организаций. Они уже объявили о выходе страны из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. Решение Абу-Даби может быть связано с попытками США оказать давление на Саудовскую Аравию, заявил политолог, научный сотрудник Столичного автономного университета Мексики Маурисио Эстевес.

