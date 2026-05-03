Уиткофф: США продолжают переговоры с Ираном по мирном урегулированию

Спецпосланник президента США рассказал о положении дел в переговорах с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон продолжает диалог с Ираном по поиску алгоритма мирного урегулирования конфликта. Это подтвердил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Спецпосланник дал интервью телекомпании CNN.

«Мы ведем общение», — сказал он в ответ на вопрос журналиста о положении дел в переговорном процессе с Тегераном.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о завершении боевых действий в Иране и уведомил об этом Конгресс.

Тем временем стали известны подробности мирного плана Ирана по завершению войны с США. Его первый этап подразумевает окончание боевых действий в ближайшие 30 дней. Огонь должен быть прекращен на территории всего региона, а Иран и США должны будут заключить соглашение о ненападении.

После этого Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что вряд ли примет мирный план Ирана. Такое заявление он сделал ещё до того, как ознакомился с пунктами плана, представленного Тегераном.

