Косметолог предупредила о возможных последствия удаления перманентного макияжа

Перманентный макияж, который ранее был на пике популярности, выходит из моды, однако, удалить тату не так-то просто. О том, какие последствия возможны при использовании разных методов удаления, рассказала NEWS.ru преподаватель кафедры дерматовенерологии и косметологии Севиндж Алиева.
— Использование химического ремувера, который выводит краски наружу, оставляет после себя сильный химический ожог. А может оставить и рубец — в случае, если процедура проведена неправильно, — заявила эксперт.
По ее словам, другой способ — лазерное удаление, которое также может быть небезопасным. Противопоказаниями к нему являются период беременности, воспалительные процессы, а также прием некоторых препаратов.
