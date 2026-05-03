Врач дал советы по похудению после майских застолий

Чтобы похудеть после обильных майских застолий, не следует резко садиться на диету, особенно с большим количеством молочных продуктов, например, кефира. Об этом «Газете.Ru» сообщил врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.
— Разгрузочные дни на кефире или воде могут провоцировать спазмы желудочно-кишечного тракта и замедлять регенерацию эпителия, — предупредил медик.
Доктор посоветовал в первые три дня необходимо пить слабый зеленый чай, отвар шиповника, соки без сахара. Основу рациона должны составлять овощи, разваренные крупы, нежирная рыба, паровые тефтели из индейки или куриной грудки.
