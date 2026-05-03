Россиян предупредили о мошенниках под видом коммунальщиков

Мошенники могут проникать в квартиры россиян под видом коммунальщиков, подобная уловка популярна в майские праздники. Об этом предупредил в разговоре с NEWS.ru член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.
— В майские праздники мошенники представляются сотрудниками УК, газовой службы, водоканала или электросетей и под видом проверки или замены оборудования проникают в квартиру. Цель — украсть деньги и ценности, либо продать ненужные приборы по завышенным ценам, — пояснил депутат.
Собеседник издания подчеркнул, что в праздничные дни плановых обходов квартир не проводится. Сотрудники любых коммунальных служб могут прийти домой только в случае аварии.
KP.RU сообщил, что мошенники атакуют россиян рассылками о перерасчёте коммунальных услуг, в частности, платежей за электричество. Злоумышленники просят абонентов предоставить информацию личного характера, которая якобы нужна для уточнения начислений, сказано в публикации.