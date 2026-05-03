ОАЭ вышли из Организации арабских стран — экспортеров нефти

— Генеральный секретариат ОАПЕК был проинформирован о письме министра энергетики ОАЭ Сухеля аль-Мазруи в адрес председателя текущей сессии совета министров ОАПЕК, где говорится о решении ОАЭ выйти из состава организации с 1 мая 2026 года, — сказано в заявлении организации в социальной сети X.
Данная организация существует с 1968 года. ОАЭ были ее членом в течение 58 лет.
В Государственном информационном агентстве Объединенных Арабских Эмиратов ранее сообщили, что ОАЭ покинут ОПЕК и ОПЕК+ 1 мая.
Объединенные Арабские Эмираты решили покинуть группу производителей нефти ОПЕК и ОПЕК+, потому что планируют стратегическую перестройку после войны с Ираном. Такое мнение выразил доцент Финансового университета Иван Пятибратов. По его словам, данный шаг повлечет за собой масштабные геополитические и экономические последствия.