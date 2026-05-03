Стоматолог перечислила рабочие методы снять острую зубную боль

Зуб может разболеться внезапно — в праздники или поздно вечером, когда доступа к врачу нет. Как помочь себе в таком случае, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» стоматолог-терапевт Анна Мануйлова.
— Чтобы легче перенести ночь, примите полусидячее положение с помощью высокой подушки — это уменьшит давление в воспаленных тканях. К щеке можно приложить холод через тонкое полотенце на 15 минут, а рот прополоскать теплым солевым раствором, чтобы вытянуть лишнюю жидкость из отека, — посоветовала доктор.
Она добавила, что также можно принять обезболивающее. А вот греть щеку или использовать горячие полоскания нельзя — тепло ускоряет нагноение и только усиливает отек.
360.ru рекомендовал также при зубной боли мятный чай, который имеет охлаждающий и обезболивающий эффект. Следует заварить чашку напитка, дать ему остыть и несколько раз прополоскать им рот. Мятный чай, также как и соленая вода, убивает бактерии, поэтому его лучше не глотать, а выплевывать сразу после полоскания.