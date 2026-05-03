Александр Дрозденко после отражения 10-часовой атаки БПЛА приехал на футбол болеть за «Ленинградец»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко приехал на байках с супругой Ириной на футбольный матч спустя всего несколько часов после атаки шести десятков вражеских дронов.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 3 мая 2026 года на стадионе «Рощино Арена» в Ленинградской области разворачивался не просто очередной футбольный матч. Встреча местного «Ленинградца» с омским «Иртышом» в рамках LEON-первенства России (вторая лига, дивизион А, сезон 2025/2026) стала 231-й для команды в истории первенства страны. Счёт — 1:1, ничья. Но главная интрига была не на табло.

Всего за несколько часов до свистка арбитра, который возвещал о начале матча, в ночь со 2 на 3 мая, над регионом отразили беспрецедентную по масштабам атаку вражеских БПЛА. По официальным данным, противник направил на регион более шести десятков дронов. Воздушная тревога и работа ПВО продолжались почти 10 часов.

Фото: пресс-служба Правительства Ленинградской области.

Губернатор Александр Дрозденко приехал поддержать «Ленинградца» не служебном лимузине, а на мотоцикле. Рядом, на байке, была его супруга Ирина. Компанию главе региона составили друзья из мотоклуба «Дом».

Ленинградцы продемонстрировали несгибаемость прямо на трибунах стадиона. Нас не напугать, и мы не позволим испортить себе настроение — так коротко можно выразить общий настрой футбольных болельщиков. Губернатор лично подтвердил это, выложив видео в своём аккаунте в мессенджере MAX.

Фото: пресс-служба Правительства Ленинградской области.

Александр Дрозденко говорит спокойно и твёрдо, перефразируя известную футбольную мудрость:

«В футболе говорят, матч состоится при любой погоде; я бы перефразировал с учетом реалий сегодняшнего дня: матч состоится при любых обстоятельствах. Как бы ни было сложно и трудно, развивается экономика в Ленинградской области, развивается спорт. Сегодня команда “Ленинградец” идет на первом месте в своей группе, а самое главное — мы все в Ленинградской области оптимисты. Мы все хотим развития, мы все хотим движения вперед, мы все хотим двигаться к Победе».

Итог вечера — не только ничейный счёт на табло, но и чёткий сигнал противнику: жители Ленинградской области живут обычной жизнью, вместе с губернатором и его семьёй приходят на стадион и поддерживают любимую команду.

Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
