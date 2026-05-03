Погода 4 мая: весна в Хабаровском крае, как всегда, идёт разными дорогами

В Хабаровском крае 4 мая установится в целом спокойная погода без осадков, но с заметным контрастом температур между районами.
В Хабаровске день будет тёплым и преимущественно солнечным — воздух прогреется до +16 градусов, ночью около +5. Ветер слабый, до 2 м/с, влажность пониженная, что добавит ощущение комфортного тепла.
Похожая ситуация ожидается на юге края — в Вяземском и Бикине температура днём поднимется до +16…+17 градусов. Утро прохладное, но днём уже почти майское спокойствие без резких порывов ветра.
В Комсомольске-на-Амуре будет чуть прохладнее — до +15 градусов, с переменной облачностью. Осадков не прогнозируется, но утром и вечером ощущение свежести сохранится.
А вот север и побережье живут по своим законам. В Охотске и Николаевске-на-Амуре утром сохраняются отрицательные температуры — до −5 градусов, днём воздух прогреется лишь до +4. На побережье прохладно и в Советской Гавани — около +8 днём.
Самый холодный участок — Чумикан, где днём ожидается всего около +2 градусов, а ночью возможны заморозки до −4.
Синоптическая картина в целом спокойная: осадков не ожидается, ветер слабый, давление держится на уровне 754−756 мм ртутного столба.
Однако уже со вторника в большинстве районов начнутся дожди — весна напомнит, что она не только про солнце, но и про сырость под ногами.