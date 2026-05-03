Известные случаи положительных допинг-проб в российском футболе

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Футболист московского «Спартака» Антон Заболотный провалил допинг-тест, его проба, взятая в рамках внесоревновательного тестирования, дала положительный результат.
ТАСС рассказывает о других известных случаях допинга в российском футболе.
Владимир Обухов.
В 2021 году нападающий «Ростова» Обухов был дисквалифицирован Международной федерацией футбола (ФИФА) за использование метандиенона. Допинг-проба была взята в 2013 году, решение о дисквалификации вынесли на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории. Обухов признал нарушение, футболист сотрудничал с ФИФА, поэтому его отстранили на полгода — с 19 июля по 2 декабря 2021 года. «Ростов» расторг контракт с нападающим, в декабре того же года Обухов подписал соглашение с «Оренбургом», за который выступал до 2024 года. После «Оренбурга» не выступал за профессиональные клубы.
Роман Еременко.
В ноябре 2016 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил о дисквалификации финского полузащитника ЦСКА Еременко на два года за употребление кокаина. Его проба была взята после гостевого матча группового этапа Лиги чемпионов с германским «Байером» (2:2) 14 сентября 2016 года, Еременко забил один из голов в той игре. После отбытия дисквалификации Еременко выступал за московский «Спартак», «Ростов», а также финские ХИФК, «Хонку» и «Гнистан», за который играет до сих пор.
Иван Князев.
ФИФА дисквалифицировала Князева в тот же момент, что и Обухова. Князева отстранили на два года за использование метандиенона на основании допинг-пробы 2013 года. После этого защитник уже не возобновил карьеру. На протяжении футбольного пути он играл за московское «Торпедо», екатеринбургский «Урал», омский «Иртыш», а также латвийские «Ригу» и «Валмиеру». Последним клубом Князева стала пермская «Звезда», за которую он выступал с 2020 по 2021 год. Он также играл за юниорские и молодежную сборные России.
Егор Титов.
УЕФА дисквалифицировал полузащитника московского «Спартака» и сборной России Егора Титова на один год за использование бромантана в январе 2004 года. Допинг-проба была взята после первого стыкового матча за выход на чемпионат Европы 2004 года между сборными России и Уэльса 15 ноября 2003 в Москве (0:0). После дисквалификации Титов продолжил выступать за «Спартак» и сборную России. До окончания карьеры также играл за подмосковные «Химки», «Локомотив» из Астаны.