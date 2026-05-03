Известные случаи положительных допинг-проб в российском футболе

ФИФА дисквалифицировала Князева в тот же момент, что и Обухова. Князева отстранили на два года за использование метандиенона на основании допинг-пробы 2013 года. После этого защитник уже не возобновил карьеру. На протяжении футбольного пути он играл за московское «Торпедо», екатеринбургский «Урал», омский «Иртыш», а также латвийские «Ригу» и «Валмиеру». Последним клубом Князева стала пермская «Звезда», за которую он выступал с 2020 по 2021 год. Он также играл за юниорские и молодежную сборные России.