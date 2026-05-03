Российская звезда волейбола помогла турецкому клубу выиграть Лигу чемпионов

Российская волейболистка Марина Маркова внесла огромный вклад в победу, записав на свой счёт 26 очков. Самым результативным игроком матча стала легендарная сербка Тияна Бошкович, набравшая 33 очка.
Маркова дважды выигрывала чемпионат Турции и побеждала в Кубке страны.
Третье место в ЛЧ занял итальянский «Чонельяно», победивший в матче за бронзу другой итальянский клуб «Скандиччи» 3:0.
«Вакыфбанк» завоевал главный европейский трофей в седьмой раз в истории. Рекорд принадлежит московскому «Динамо» — 11 побед.
Ранее Life.ru сообщал, что московское «Динамо» обыграло казанский «Зенит» в третьем матче финальной серии плей-офф чемпионата России по волейболу и завоевало золотые медали. Встреча в столице завершилась со счётом 3:0 (27:25, 25:23, 25:13), а серия до трёх побед закончилась сухой победой бело-голубых — 3−0.
Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.