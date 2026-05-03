Российская звезда волейбола помогла турецкому клубу выиграть Лигу чемпионов

Ранее Life.ru сообщал, что московское «Динамо» обыграло казанский «Зенит» в третьем матче финальной серии плей-офф чемпионата России по волейболу и завоевало золотые медали. Встреча в столице завершилась со счётом 3:0 (27:25, 25:23, 25:13), а серия до трёх побед закончилась сухой победой бело-голубых — 3−0.