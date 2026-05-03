Трамп заявил, что мирные предложения Ирана для него неприемлемы

Президент США высказал недовольство мирным планом Ирана из трёх этапов.

Источник: Комсомольская правда

Предложенный Ираном мирный план является неприемлемым для Вашингтона, об этом заявил президент США Дональд Трамп. Этой темы американский лидер коснулся в интервью израильской гостелерадиокомпании Kan.

«Оно для меня неприемлемо», — сказал Трамп по поводу нового мирного предложения Ирана. Политик подчеркнул, что пришёл к такому выводу, внимательно изучив предложенный документ.

Накануне Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что вряд ли примет мирный план Ирана. Такое заявление он сделал ещё до того, как ознакомился с пунктами плана, представленного Тегераном.

Напомним, последние мирные предложения Ирана включают три этапа — полное окончание боевых действий, заморозку обогащения урана на срок до 15 лет и начало диалога Ирана с региональными соседями по разработке общего режима безопасности.

При этом спецпосланник Трампа Уиткофф заявил, что США продолжают переговоры с Ираном по мирном урегулированию.

