Глава РПЦЗ митрополит Николай совершил визит в Зальцбург

Визит завершился посещением одного из кладбищ Зальцбурга, где митрополит совершил панихиду по архиепископу Зальцбургскому (1946−1965) Стефану. «Для нас очень важно сохранять нашу культуру, историю и наших людей. Я рад, что нам удалось помянуть владыку Стефана. То, что мы здесь, доказывает, что они [покойные иерархи] оставили особый след и память. Поклонимся им, помолимся за них и попросим у них помощи трудиться дальше, сохраняя нашу верность, Православную веру, любовь и понимание, кто мы, откуда и куда нам надо идти», — отметил владыка.