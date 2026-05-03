Глава РПЦЗ митрополит Николай совершил визит в Зальцбург

ВЕНА, 3 мая. /ТАСС/. Глава Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) митрополит Нью-Йоркский и Восточно-Американский Николай совершил визит в Зальцбург, где провел пасхальную литургию и посетил генконсульство РФ, сообщили ТАСС в российском дипучреждении.
День начался с пасхальной литургии в зальцбургском православном храме Покрова Пресвятой Богородицы, на которой собралось множество прихожан и гостей. «Особую атмосферу единства подчеркнула братская трапеза, во время которой участники смогли пообщаться в теплой и неформальной обстановке», — отметили в генконсульстве. На трапезе также прошел концерт церковного хора, который дополнил духовное содержание визита. Важным элементом программы стало также посещение генерального консульства, где митрополит Николай совершил молебен и преподнес в дар икону как знак духовной поддержки и благословения.
«Ваш визит — это праздник, которого мы ждали. Тепло и доброту, которую мы ощутили сегодня, не измерить ничем. Это аванс, который сплачивает нас во имя благой цели — сплочения народов России, всех национальностей бывшего СССР. Когда мы вместе, нам удается больше, чем когда мы разделены — и в этом праздник», — сказал генконсул РФ Дмитрий Черкашин.
Визит завершился посещением одного из кладбищ Зальцбурга, где митрополит совершил панихиду по архиепископу Зальцбургскому (1946−1965) Стефану. «Для нас очень важно сохранять нашу культуру, историю и наших людей. Я рад, что нам удалось помянуть владыку Стефана. То, что мы здесь, доказывает, что они [покойные иерархи] оставили особый след и память. Поклонимся им, помолимся за них и попросим у них помощи трудиться дальше, сохраняя нашу верность, Православную веру, любовь и понимание, кто мы, откуда и куда нам надо идти», — отметил владыка.
«Для православной общины Зальцбурга этот визит стал не только значимым событием, но и источником духовного вдохновения, укрепления связей и живым свидетельством единства Церкви», — заключили в российском генконсульстве.
О митрополите РПЦЗ.
Митрополит Николай (Ольховский) — епископ РПЦЗ и ее седьмой Первоиерарх (с 2022 года), митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский. Будучи потомком эмигрантов из СССР, он стал самым молодым за всю историю Предстоятелем Русской Зарубежной Церкви, возглавив ее в 47 лет. Он долгие годы был келейником митрополита Лавра, который был непосредственным участником в процессе возвращения канонического общения между РПЦ и РПЦЗ в 2007 году.