Минимум три человека погибли на борту лайнера в Атлантическом океане: выявлена вспышка хантавируса

Минимум три человека скончались на борту круизного лайнера MV Hondius. Судно следовало по маршруту из Аргентины в республику Кабо-Верде. Как предполагает ВОЗ, на лайнере могла произойти вспышка хантавируса.
Что известно о вспышке хантавируса на MV Hondius.
По данным Agence France-Presse, один случай заражения хантавирусом на лайнере уже лабораторно подтвержден. Еще пять человек проверяются на наличие вируса.
«Из шести пострадавших трое скончались, а один в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии в Южной Африке», — сообщили агентству в ВОЗ.
Организация оказывает поддержку в ситуации с лайнером в Атлантическом океане.
France24 сообщает, что первым, у которого развились симптомы, был 70-летний пассажир. Он умер на борту судна. Его 69-летняя жена также заболела на борту и была эвакуирована в Южную Африку, где скончалась в больнице. Их национальность пока не сообщается. Там же, в отделении интенсивной терапии в больнице Йоханнесбурга лежит еще один пострадавший — 69-летний британец.
Известно, что круизный лайнер MV Hondius шел из Ушуайи в Аргентине в Кабо-Верде. Судно вмещает около 170 пассажиров и 70 членов экипажа.
Что такое хантавирус простыми словами.
Существует более 50 видов хантавирусов. В основном они поражают мелких млекопитающих, но могут передаваться от инфицированных грызунов к человеку, а также от человека к человеку.
В ВОЗ напоминают, что хотя хантавирус встречается довольно редко, он довольно опасен, так как может приводить к тяжелым респираторным заболеваниям. В ряде случаев у заразившихся хантавирусом могут развиться поражение легких, сердечная недостаточность и геморрагическая лихорадка.
Таким вирусом можно заразиться везде, где обитают грызуны. В РФ вспышки заболеваний бывают весной. Вирус можно подхватить на даче, в лесу или поле.
Хантавирусы обычно вызывают две группы заболеваний: так называемую «мышиную лихорадку» (геморрагическую лихорадку с почечным синдромом) либо легочный синдром.