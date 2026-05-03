Три человека погибли из-за вспышки хантавируса на борту круизного лайнера

Три человека погибли из-за возможной вспышки хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Судно следовало из аргентинского города Ушуайи в Кабо-Верде через Атлантический океан.
По информации ВОЗ, лабораторные тесты подтвердили еще один случай заражения вирусом, статус еще пяти пассажиров не ясен.
— Из шести пострадавших трое умерли. Один находится в реанимации в ЮАР, — сказано в статье портала NT1 Info.
Пресс-секретарь Министерства здравоохранения ЮАР сообщил, что госпитализированным пассажиром рейса является 69-летний гражданин Британии. Его эвакуировали после того, как тест на хантавирус показал положительный результат.
Среди погибших супружеская пара: 70-летний мужчина, который первый столкнулся с симптомами заболеваниями и умерший на борту лайнера, и его 69-летняя жена, которую эвакуировали в больницу Йоханнесбурга, где она скончалась.
Хантавирусы — это группа вирусов, которые передаются человеку от грызунов, главным образом при вдыхании частиц зараженных выделений. Они вызывают тяжелые заболевания, включая поражение легких или почек. Болезнь развивается быстро и может приводить к острой дыхательной недостаточности или поражению почек.
