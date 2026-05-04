Что можно и нельзя делать в Проклов день 4 мая, который называют Ляльник

Православная церковь 4 мая вспоминает святого Прокла. В народе празднуют Проклов день. Но есть еще одно название — Ляльник. Оно возникло из-за того, что в названную дату девушки «лялили» хорошую погоду.
Что нельзя делать 4 мая.
Не следует посещать кладбища. В указанную дату не ходят в лес, поля и другие открытие места. Предки верили, что можно встретиться с темными силами. А еще 4 мая не стоит рассказывать плохие сны, так как они могут сбыться.
Что можно делать 4 мая.
По традиции, 4 мая угощали Домового. Ему чаще всего ставили молоко вместе со сладостями.
Согласно приметам, мерцающие звезды предупреждают про грозу. В том случае, если зацвела черемуха, то лето окажется засушливым.
