Что можно, а что нельзя делать в Проклов день 4 мая 2026

4 мая 2026 года православная церковь вспоминает священномученика Ианнуария (епископа Беневентского) и его сподвижников — диаконов Прокула, Соссия, Фависта, а также чтецов Евтихия и Акутиона. Все они приняли мученическую смерть за Христа около 305 года, в период гонений императора Диоклетиана.
В народном календаре этот день получил название Проклов день — от имени святого Прокула, которое на Руси переделали в более понятное «Прокл».
Что МОЖНО делать 4 мая.
Отдых и веселье.
Устраивать весёлые встречи с друзьями и близкимиТанцевать, петь, водить хороводы — с Проклова дня наступало «ляльное время» (период игр и плясок) Девушкам особенно полезно водить хороводы вокруг цветущих яблоньПровести день легко и с удовольствием, получая радость от каждого момента.
Домашние дела.
Заниматься уборкой: вытирать пыль, подметать пол, выбрасывать ненужный хламСчиталось, что вместе с мусором из дома уходят «притолочное горе» — мелкие ссоры и неудачиЗадабривать домового: оставить за печкой или в укромном месте угощение.
Работы на земле.
Начинать сеять овощи — картофель, морковь, свёклуЕсли появился тополиный пух — самое время сажать огурцыПосле опадания серёжек берёзы можно сажать корнеплоды (урожай будет отменный).
Красота и здоровье.
Умыться на рассвете росой — она считалась «русальной» и, по поверьям, дарила красоту, а бездетным парам — способность к зачатию.
Поиск пропаж.
Молиться святому Проклу о возврате потерянных вещей — считалось, что это помогает найти утраченное.
Что НЕЛЬЗЯ делать 4 мая.
Опасности от нечистой силы.
Открывать окна и двери — бесы могут проникнуть в жилище Оставлять младенцев без присмотра — злые силы могут напугать ребёнка, он станет беспокойным и будет много плакатьХодить в лес и безлюдные места — нечистая сила особенно опасна в этот деньПопадать под дождь — капли могли «зарядить» на болезнь.
Запреты на растения.
Собирать любые растения, особенно лекарственные — в Русальный день нечистые духи делают листья ядовитымиРвать ветки черёмухи и заносить их в дом — это любимый «аромат» нечисти, которая придёт следомЛомать ветви деревьев, топтать траву, срывать цветы — к бедности
Бытовые и личные запреты.
Тяжело трудиться — от такой работы будет «мало проку'Спать на красном постельном белье и носить красную одежду — этот цвет привлекает злые силы, может вызвать бессонницу или ссорыСсориться, повышать голос, спорить — к болезнямХодить в гости и принимать угощения даже от близких — можно перенять чужие проблемыДавать в долг деньги или вещи — к финансовым потерямВыбрасывать мусор после заката — можно вынести удачу и достатокРассказывать плохие сны до захода солнца — они могут сбыться
Особые запреты.
Посещать кладбища — можно навлечь на себя злых духовКупаться в водоёмах — к проблемам на работеПить травяные отвары и чаи — считалось, что нечисть может через них отравить.
Что можно есть 4 мая.
День не постный — ограничений в пище нет, можно есть всё.
Народные приметы погоды.
Много цветов на черёмухе Лето — будет сырым и дождливымБерёза распустилась рано — Лето очень сухоеБерёза распустилась — к сухому лету, клён — к дождливомуПервый гром в этот день — К богатому урожаю хлебаМелкий затяжной дождь — К долгому ненастьюЮжный ветер — Лето тёплое и урожайноеСеверный холодный ветер — К затяжной весне и неурожаюСоловей запел при редкой листве — К неурожаю ягод и фруктовМуравьи в муравейнике крупные — Уродится пшеница.
В Проклов день на Руси существовал обычай «проклинать» нечистую силу. Самый пожилой мужчина в семье выходил за порог, поворачивался лицом на запад (сторона, где, по поверьям, пряталась нечисть) и произносил особые слова против злых духов.
Именинники 4 мая.
Александр, Алексей, Богдан, Всеволод, Григорий, Денис, Иван, Максим, Пётр, Фёдор, Филипп.
Приметы и обычаи — часть культурного наследия, верить в них или нет, каждый решает для себя.
Кто такой Ианнуарий епископ Беневентский и диакон Прокул.
Ианнуарий епископ Беневентский и диакон Прокул являются святыми Christian церкви, почитаемыми как мученики, принявшие смерть за веру в период гонений императора Диоклетиана. Память этих святых совершается 4 мая по новому стилю. Их житие представляет собой один из самых драматичных эпизодов раннехристианской истории, связанный с целой группой мучеников, пострадавших около 305 года в городе Пергии, расположенном в исторической области Кампания на юге современной Италии. История этих святых примечательна не только своими чудесами, но и тем фактом, что мощи священномученика Ианнуария до сих пор хранятся в Неаполе и являются объектом особого почитания, а знаменитое чудо с кровью святого привлекает верующих со всего мира.
Происхождение и жизнь Ианнуария до епископства.
Ианнуарий, чье имя в латинской традиции звучит как Януарий, родился в городе Беневент, расположенном в итальянской области Кампания. Точная дата его рождения в исторических источниках не указана, однако известно, что он жил во второй половине III века и в начале IV века. С ранних лет Ианнуарий проявил стремление к христианской вере и был воспитан в благочестии. Его духовное развитие и ревностное служение Богу не остались незамеченными среди христианской общины. Благодаря своим добродетелям, мудрости и твердости в вере он был возведен в сан епископа Беневентского. Как епископ, Ианнуарий окормлял христианскую общину своего города, совершал богослужения, проповедовал и укреплял верующих в непростое время, когда христианство еще не было официально разрешенной религией в Римской империи.
Исторический контекст гонений Диоклетиана.
Период, в который жил и пострадал епископ Ианнуарий, был одним из самых тяжелых для христианской церкви. Император Диоклетиан, правивший Римской империей с 284 по 305 год, инициировал самые масштабные и жестокие гонения на христиан за всю историю Римской империи. Начало гонений относится к 303 году, когда были изданы четыре эдикта, предписывавшие разрушать христианские храмы, сжигать священные книги, лишать христиан гражданских прав и должностей, а также принуждать их к принесению жертв языческим богам под страхом смерти. Диоклетиан стремился восстановить традиционную римскую религию и уничтожить христианство, которое он считал угрозой для единства империи. Гонения продолжались и после отречения Диоклетиана в 305 году, охватив различные провинции империи. Именно в этот период около 305 года и произошло мученичество Ианнуария, его диакона Прокула и других христиан.
Арест Ианнуария и первые испытания.
События, приведшие к аресту епископа Ианнуария, начались с того, что несколько христиан уже находились в заключении. В темнице города Пергии уже содержались за свои убеждения диаконы Сессий и Прокул, а также двое мирян по имени Евтихий и Акутион. Диакон Прокул, как и другие заключенные, подвергался допросам и истязаниям, не отрекаясь от Христа. Епископ Ианнуарий, узнав о страданиях своих единоверцев, не побоялся прийти к ним в темницу. Согласно житию, он регулярно посещал заключенных христиан, чтобы поддержать их духовно и совершить с ними литургию. Во время одного из таких посещений Ианнуарий был схвачен стражей. Его привели на суд к правителю города Кампании по имени Тимофей, который требовал от епископа отречься от христианской веры и принести жертву языческим богам.
Чудесное спасение из раскаленной печи.
Правитель Тимофей, видя непоколебимую твердость епископа Ианнуария, решил подвергнуть его самому жестокому наказанию. Он приказал бросить святого в раскаленную печь, что должно было стать мучительной и позорной смертью. Однако произошло нечто, что потрясло всех присутствующих. Епископ Ианнуарий, войдя в огонь, остался совершенно невредимым. Он вышел из печи живым и здоровым, не получив ни малейших ожогов. Это чудо не только не смягчило сердце правителя, но, напротив, вызвало у него еще большую ярость. Тимофей объявил, что происходящее является результатом колдовства, а не действием Божественной силы. После этого он приказал подвергнуть Ианнуария жестоким истязаниям. Святителя растянули на специальном станке и били железными прутьями с такой силой, что обнажились его кости.
Сострадание Фавста и Дисидерия.
Во время истязаний, которым подвергался епископ Ианнуарий, в толпе зевак находились двое христиан по имени Фавст и Дисидерий. Увидев страдания святителя, они не смогли сдержать слез. Их сострадание и скорбь по поводу мучений, которым подвергался их единоверец, не остались незамеченными. Стражники обратили внимание на плачущих мужчин и заподозрили, что они также являются христианами. Фавста и Дисидерия немедленно схватили и отвели в ту же темницу, где уже содержались другие заключенные христиане. Таким образом, число узников, ожидавших казни за веру, увеличилось. В тюрьме они присоединились к епископу Ианнуарию, диакону Прокулу, диакону Сессию, а также к мирянам Евтихию и Акутиону.
Суд и заключение в темнице.
После того как все обвиняемые были собраны в одной темнице, правитель Тимофей решил провести показательный суд. На следующий день всех христиан вывели на арену местного цирка или амфитеатра для публичной казни. Обычным видом казни для христиан в этот период было отдание на растерзание диким зверям. Зрители с нетерпением ожидали кровавого зрелища. На арену выпустили хищных животных, которые должны были разорвать мучеников. Однако произошло новое чудо, которое еще больше укрепило веру присутствовавших там христиан и вызвало смятение среди язычников. Звери, несмотря на свою природную свирепость, не тронули святых. Они вели себя спокойно, обходили мучеников стороной и не причиняли им никакого вреда. Эта сцена произвела огромное впечатление на толпу, многие из которой начали сомневаться в правоте гонений.
Ослепление и исцеление правителя Тимофея.
Правитель Тимофей, видя, что его замысел снова не удался и что толпа начинает сочувствовать христианам, попытался переломить ситуацию. Он громко заявил собравшимся, что все происходящие чудеса — это не Божественное вмешательство, а результат колдовства. Тимофей обвинил христиан в применении магии для обмана народа. Однако едва эти слова сорвались с его губ, как с правителем случилось несчастье — он внезапно ослеп. Это событие стало еще одним очевидным знамением для всех присутствовавших. Несмотря на то что Тимофей только что обвинял святых в колдовстве, епископ Ианнуарий проявил истинное христианское милосердие. Святой помолился об исцелении своего гонителя, и зрение вернулось к Тимофею. Однако физическое исцеление не повлекло за собой исцеления душевного. Правитель остался слеп духовно и не покаялся в своих злых деяниях. Более того, вернувшееся зрение только укрепило его в желании уничтожить христиан.
Мученическая кончина святых.
После всех произошедших чудес правитель Тимофей вынес окончательный приговор. Он потребовал увести всех христиан за стены города и там отрубить им головы мечом. Казнь была приведена в исполнение около 305 года. Все мученики приняли смерть с молитвой на устах, не отрекшись от Христа и не согласившись принести жертвы языческим богам. Среди казненных были епископ Ианнуарий, диаконы Прокул, Сессий и Фавст, чтец Дисидерий, а также миряне Евтихий и Акутион. В разных версиях жития упоминается также мученик по имени Феодор, иже в Пергии, память которого также совершается 4 мая.
Погребение мощей и разделение святых мощей.
После казни христиане из окрестных городов, узнав о кончине мучеников, поспешили к месту казни. Они с благоговением собрали тела святых для достойного погребения. Поскольку в разных городах были свои христианские общины, верующие договорились между собой о разделении мощей святых. Каждый город желал иметь своего небесного покровителя и ходатая перед Богом. Таким образом, мощи мучеников были распределены между несколькими городами Кампании. Тело епископа Ианнуария досталось городу Неаполю, где оно находится и по сей день. Останки диакона Прокула и других святых были помещены в других городах, что позволило христианам разных мест почитать мучеников и обращаться к ним в молитвах.
Чудо с кровью священномученика Ианнуария.
Самым известным чудом, связанным с именем Ианнуария, является чудо с его кровью. Верующие, собиравшие тело святого после казни, также собрали запекшуюся кровь мученика, смешанную с землей. Эту кровь поместили в специальный стеклянный сосуд, который затем поставили на гробницу с мощами епископа в Неаполе. Со временем произошло удивительное явление. Кровь в сосуде, которая была запекшейся и сухой, растворилась и сделалась горячей и жидкой, словно только что пролитая из тела. Это чудо многократно повторялось на протяжении веков и продолжает происходить до наших дней. Обычно кровь святого Ианнуария разжижается несколько раз в год в определенные праздничные дни. Тысячи паломников и туристов приезжают в Неаполь, чтобы стать свидетелями этого чуда. Католическая церковь признает это явление сверхъестественным, и наука до сих пор не может дать однозначного объяснения этому феномену.
Заступничество при извержении Везувия.
Мощи священномученика Ианнуария прославились не только чудом с кровью, но и многими другими чудесными событиями. Наиболее известным из них является спасение города Неаполя от извержения вулкана Везувий. Жители Неаполя, оказавшись под угрозой разрушительного извержения, обратились с молитвой к своему небесному покровителю. Они вынесли мощи святого Ианнуария навстречу потоку лавы и пепла. По преданию, после этого молебна опасность миновала, и город был спасен от уничтожения. С тех пор священномученик Ианнуарий особо почитается в Неаполе как главный защитник и покровитель города. Верующие обращаются к нему с молитвами в дни природных бедствий, эпидемий и других бедствий.
Жизнь и служение диакона Прокула.
Диакон Прокул, чье имя в народной традиции трансформировалось в более понятное для русского человека имя Прокл, был одним из ближайших сподвижников епископа Ианнуария. Как диакон, Прокул помогал епископу в совершении богослужений, занимался делами благотворительности, окормлял бедных и нуждающихся. Он был арестован раньше, чем его епископ, и уже находился в темнице Пергии вместе с другими диаконами и мирянами, когда туда пришел Ианнуарий. Прокул проявил такое же мужество и стойкость в вере, как и остальные мученики. Он отказался принести жертвы языческим богам, за что был приговорен к смерти. Казнь диакона Прокула произошла одновременно с казнью епископа Ианнуария и остальных христиан около 305 года.
Почитание диаконов Прокула в народной традиции.
В народном календаре восточных славян имя святого Прокула, переделанное в Прокла, дало название празднику — Проклов день, который отмечается 4 мая. Именно Прокула из всех семи мучеников народ выбрал для названия дня, поскольку это имя было очень распространенным среди крестьян, близким и понятным. Святому Проклу в народе приписывали особую силу против нечистой силы. Существовал обычай в день его памяти выходить на улицу пожилому члену семьи, становиться лицом на запад, где, по поверьям, пряталась нечисть, и произносить специальные заговоры, чтобы изгнать злых духов. Также считалось, что молитва святому Прокулу помогает найти потерянные вещи и пропавших людей.
Историческая достоверность жития.
Следует отметить, что житие священномученика Ианнуария и его сподвижников, включая диакона Прокула, основано на древних церковных преданиях и письменных источниках раннехристианского периода. Достоверность этих свидетельств признается как православной, так и католической церковью. Мощи святых, включая мощи Ианнуария и Прокула, сохранились до наших дней и находятся в различных храмах Италии. Наиболее известные реликвии, связанные со святым Ианнуарием, хранятся в Неаполитанском соборе.
Смысл подвига святых.
Подвиг священномученика Ианнуария, диакона Прокула и других пострадавших с ними христиан заключается в их верности Христу до смерти. Они предпочли принять мученическую кончину, но не отречься от своей веры и не принести жертвы языческим богам. Их твёрдость, мужество и готовность умереть за свои убеждения стали примером для многих поколений христиан. Чудеса, сопровождавшие их мученичество — спасение из раскаленной печи, смирение диких зверей, ослепление и исцеление правителя — воспринимались как Божественное подтверждение истинности христианской веры. Память об этих святых сохраняется в церковном календаре, и верующие обращаются к ним с молитвами о заступничестве и помощи.