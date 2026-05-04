Что можно, а что нельзя делать в Проклов день 4 мая 2026

Правитель Тимофей, видя, что его замысел снова не удался и что толпа начинает сочувствовать христианам, попытался переломить ситуацию. Он громко заявил собравшимся, что все происходящие чудеса — это не Божественное вмешательство, а результат колдовства. Тимофей обвинил христиан в применении магии для обмана народа. Однако едва эти слова сорвались с его губ, как с правителем случилось несчастье — он внезапно ослеп. Это событие стало еще одним очевидным знамением для всех присутствовавших. Несмотря на то что Тимофей только что обвинял святых в колдовстве, епископ Ианнуарий проявил истинное христианское милосердие. Святой помолился об исцелении своего гонителя, и зрение вернулось к Тимофею. Однако физическое исцеление не повлекло за собой исцеления душевного. Правитель остался слеп духовно и не покаялся в своих злых деяниях. Более того, вернувшееся зрение только укрепило его в желании уничтожить христиан.