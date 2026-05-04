Трамп анонсировал гуманитарную операцию по проводу судов в Ормузском проливе

Глава Белого дома Дональд Трамп прокомментировал текущую обстановку в Ормузском проливе. Президент Соединенных Штатов анонсировал проведение американцами операции по проводу судов через эти воды. Так он заявил в своей соцсети Truth Social.
Американский лидер сообщил, что гуманитарная миссия носит название Project Freedom. По его данным, операцию проведут уже утром 4 мая. Как подчеркнул президент США, решение вызвано беспокойством стран по поводу заблокированных в Ормузе торговых судов.
«Мы приложим все усилия, чтобы обеспечить безопасное выведение их кораблей и экипажей из пролива. Они заявили, что ни в коем случае не вернутся, пока этот район не станет безопасным для судоходства и прочего», — написал Дональд Трамп.
Американский лидер, кроме того, признал, что у Тегерана еще остаются мощности по производству ракет. Он заявил, что США хотели бы их уничтожить. Глава Белого дома заверил, что всего в Иране осталось лишь 15% мощностей по производству ракетной техники.