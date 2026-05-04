Трамп анонсировал гуманитарную операцию по проводу судов в Ормузском проливе

Трамп заявил, что США проведут операцию по проводу судов через Ормуз утром 4 мая.

Источник: Комсомольская правда

Глава Белого дома Дональд Трамп прокомментировал текущую обстановку в Ормузском проливе. Президент Соединенных Штатов анонсировал проведение американцами операции по проводу судов через эти воды. Так он заявил в своей соцсети Truth Social.

Американский лидер сообщил, что гуманитарная миссия носит название Project Freedom. По его данным, операцию проведут уже утром 4 мая. Как подчеркнул президент США, решение вызвано беспокойством стран по поводу заблокированных в Ормузе торговых судов.

«Мы приложим все усилия, чтобы обеспечить безопасное выведение их кораблей и экипажей из пролива. Они заявили, что ни в коем случае не вернутся, пока этот район не станет безопасным для судоходства и прочего», — написал Дональд Трамп.

Американский лидер, кроме того, признал, что у Тегерана еще остаются мощности по производству ракет. Он заявил, что США хотели бы их уничтожить. Глава Белого дома заверил, что всего в Иране осталось лишь 15% мощностей по производству ракетной техники.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше