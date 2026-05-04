Автобус упал в кювет в Турции, погибли четверо

Четверо погибли в аварии с пассажирским автобусом в Турции. Об этом информирует телеканал TRT Haber. Сообщается, что инцидент произошел в провинции Малатья.
«Автобус съехал в овраг, в результате есть 4 погибших и 15 раненых», — сказано в сюжете.
Медики, спасатели, полиция и жандармерия находятся на месте происшествия. Предварительно, в потерпевшем аварию автобусе не было россиян. Местные СМИ пишут, что все пострадавшие — граждане Турции.
Ранее в Индии после падения автобуса с обрыва четыре человека погибли, 18 оказались в больнице. Пассажиры выбирались из оврага по веревке.
Похожая авария произошла в Эквадоре — автобус упал в овраг и загорелся, при этом погибли 14 человек, а 29 пострадали.
В марте в перуанских Андах произошла серьезная авария — экскурсионный автобус с туристами упал с горного склона, в результате погибли 9 человек.
Тогда же в Бангладеш пассажирский автобус упал в реку, в результате чего погибли как минимум 18 человек, среди которых были дети.