Автобус упал в кювет в Турции, погибли четверо

Haber: Четверо погибли, 15 ранены при падении автобуса в кювет в Турции.

Источник: Комсомольская правда

Четверо погибли в аварии с пассажирским автобусом в Турции. Об этом информирует телеканал TRT Haber. Сообщается, что инцидент произошел в провинции Малатья.

«Автобус съехал в овраг, в результате есть 4 погибших и 15 раненых», — сказано в сюжете.

Медики, спасатели, полиция и жандармерия находятся на месте происшествия. Предварительно, в потерпевшем аварию автобусе не было россиян. Местные СМИ пишут, что все пострадавшие — граждане Турции.

Ранее в Индии после падения автобуса с обрыва четыре человека погибли, 18 оказались в больнице. Пассажиры выбирались из оврага по веревке.

Похожая авария произошла в Эквадоре — автобус упал в овраг и загорелся, при этом погибли 14 человек, а 29 пострадали.

В марте в перуанских Андах произошла серьезная авария — экскурсионный автобус с туристами упал с горного склона, в результате погибли 9 человек.

Тогда же в Бангладеш пассажирский автобус упал в реку, в результате чего погибли как минимум 18 человек, среди которых были дети.