При создании фильма «Они сражались за Родину» Сергей Бондарчук преодолел множество препятствий

Среди актеров-мэтров не затерялся и дебютант — сын режиссера Станислава Ростоцкого, с которым дружил Бондарчук, Андрей Ростоцкий, только-только окончивший школу. Роль ему досталась, конечно, эпизодическая. Как впоследствии вспоминал Ростоцкий-младший, Бондарчук на площадке позвал его к себе и стал «точно и подробно объяснять, что почувствует мой герой перед гибелью, какая у меня “задача”, какая “сверхзадача”». По сценарию его герой должен был бросить в танк бутылку с зажигательной смесью и под ним же умереть. Потом, когда страшный эпизод успешно отсняли, а молодой актер пошел на берег Дона отмываться от траншейной грязи, он заметил, как Сергей Федорович шел следом и не сводил с него глаз. Позже Бондарчук подошел к нему и спросил, мол, знаешь, почему я так следил за тобой? И сам тут же ответил: «Когда мы увидели, что это такое было со стороны, что за жуть, то я подумал: у тебя сейчас должен быть просто посттравматический синдром, шоковое состояние, мне показалось, что ты сейчас упадешь»6.