«Грация», синьоры: Паоло Соррентино выпустил фильм о бремени власти

И всё же, несмотря на все шутки и подмигивания, «Грация» — это очень серьезный фильм. В нем много молчания, много тишины перед границей, где Жизнь и Смерть встречаются друг с другом, а именно там ощущает себя Де Сантис. Там, где есть и Грация, и Милосердие, одновременно заключенные в названии картины. Вслед за лирическим героем Окуджавы он мог бы повторить: «Я чувствую себя последним богом — единственным, умеющим прощать». Но ведь и карать, как Грейс в «Догвилле», а ее имя почему-то тоже вспоминается во время просмотра, хотя, возможно, всё дело в том, что весь кинематографический мир на этой неделе отмечает 70-летие Ларса фон Триера. Тот тоже размышлял о соотношении Закона и Любви и создавал причудливые притчи на эту тему. А нам в какой-то момент вдруг становится очень важно, какое же решение примет Де Сантис, что он оставит не просто вымышленной Италии, а всем нам. Соррентино неожиданно попал в какой-то очень тонкий нерв. От этого и радостно, и тревожно.