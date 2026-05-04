Календарь на 4 мая: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

4 мая в мире отмечают Международный день пожарных и день рождения складного зонтика. В честь Дня «Звездных войн» сегодня можно пересмотреть любимые эпизоды культовой космической саги Джорджа Лукаса. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 4 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 4 мая.
* ~Международный день пожарных~
4 мая профессиональный праздник отмечают представители одной из самых опасных и самоотверженных профессий. Международный день пожарных появился в 1999 году в память о трагических событиях, которые произошли годом ранее в Австралии. Тогда во время тушения лесного пожара трагически погибли пятеро огнеборцев.
Дату праздника приурочили ко дню святого Флориана Лорхского, жившего в III веке, который считается покровителем пожарных.
* ~День рождения складного зонтика~
Первые зонты появились еще в XI веке до н. э. в Китае и Египте. Они были массивными и неудобными. 4 мая 1715 года в истории этого аксессуара произошла революция: в Париже был изобретен складной зонт. Примечательно, что изначально такие зонтики предназначались для защиты от солнца. Лишь в 1750 году англичанин Джонас Хенвей придумал использовать зонт во время дождя.
* ~День «Звездных войн»~
Сегодня поклонники культовой космической саги Джорджа Лукаса пересматривают любимые серии и моменты «Звездных войн». Дату для этого праздника выбрали из-за игры слов. Знаменитое напутствие джедаев «May the Force be with you» («Да пребудет с тобой Сила») созвучна с фразой «May the Fourth» («Четвертое мая»). По инициативе фанатов 4 мая стало неофициальным международным праздником фильма, открывшего новую эру научной фантастики.
* ~День собачьего счастья~
Этот неофициальный праздник очень популярен по всему миру. Его задача — привлечь внимание к бездомным животным и напомнить о том, как важно заботиться о четвероногих друзьях. Для счастья собакам нужно совсем немного — миска корма, теплый угол и внимание человека. Сегодня приюты для животных проводят благотворительные акции и дни открытых дверей.
* ~День красивых признаний в любви~
Один из самых прекрасных неофициальных праздников. Любовь не терпит молчания, она живет проявлениями в виде красивых, чувственных слов и благородных поступков. Если вы любите кого-то втайне и стесняетесь признаться — можно попробовать сегодня сделать первый шаг. Кто знает, возможно, ваши чувства взаимны? Если вы уже в отношениях, порадуйте свою половинку ярким признанием. А еще сегодня можно и нужно говорить родным, как они дороги вам. Слов любви не бывает много!
* ~Всемирный день щедрости~
Праздник появился в 2010 году в США по инициативе благотворительной организации и быстро распространился по всему миру. Он призван вдохновлять людей не скупиться на добрые слова и поступки. Именно щедрость делает нас человечнее. Сегодня отличный день, чтобы попробовать себя в волонтерстве, помочь нуждающимся, поделиться с другими своим временем, знаниями и опытом.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 4 мая в других странах.
День зелени — Япония. В этот день японцы благодарят природу за ее щедрость и многообразие. Праздник тесно связан с днем рождения императора Сёва — почитателя живой природы. Сегодня по всей стране пройдут экологические и культурные мероприятия.
День молодежи — Китай Праздник отмечается как годовщина массового студенческого протеста 1919 года. Тогда молодежь страны возмутилась решением Парижской мирной конференции и выступила против передачи Японии немецких территорий Китая. Молодые люди критиковали нерешительность правительства и требовали защиты национальных интересов. Сегодня в стране проходят памятные мероприятия и общественные акции.
День памяти Милана Растислава Штефаника — Словакия. В этот день словаки чтят память национального героя, ученого, политика, сыгравшего ключевую роль в создании Чехословацкого национального совета после Первой мировой войны. В стране проходят церемонии возложения цветов к памятникам герою.
Майский праздник — Великобритания. В первый понедельник мая англичане отмечают May Day. Этот старинный праздник уходит корнями в XVIII век. Жители страны устраивают театральные шествия и гулянья, чтобы встретить весну. Фермеры в этот день не работают. Считается: чем веселее отметишь праздник, тем богаче будет урожай.
Религиозные праздники 4 мая.
* ~День памяти священномученика Ианнуария~
Священномученик Ианнуарий был епископом. Он жил в конце III — начале IV века на территории Средней Италии. В период гонений на христиан он смело проповедовал веру в Иисуса Христа и был схвачен вместе с мучениками Прокулом, Соссием, Фавстом, Дисидерием, Евтихием и Акутионом. Язычники пытались предать пленников огню, но они вышли невредимыми из раскаленной печи. Тогда Ианнуарию и другим христианам отсекли головы. Останки святого были перевезены в Неаполь. Впоследствии рядом с его мощами стали происходить чудеса. Так, во время извержения Везувия жители молились святому о помощи, и потоки лавы не тронули город.
* ~День памяти святого Флориана у католиков~
Сегодня католическая церковь вспоминает святого Флориана — покровителя пожарных и металлургов. Он жил в III веке в период правления римских императоров Диоклетиана и Максимиана. Отважный воин был назначен командующим. Святой отличался не только смелостью, но и благородством и чутким сердцем. Он втайне принял христианство и начал спасать уже схваченных христиан. За это был приговорен к смерти.
* ~Лаг-ба-омер у иудеев~
Лаг-ба-омер, который в 2026 году отмечается 4−5 мая, связан со смертью святого мудреца и законоучителя Шимона бар Иохая. Он был одним из главных еврейских проповедников и основоположником каббалистического учения. Согласно традиции, детям, которым исполнилось три года, впервые обрезают волосы на горе Мерон. Еврейские обычаи предписывают в этот день собираться у костров и жарить шашлыки.
Народные праздники 4 мая.
* Проклов день.
С давних времен в этот день на Руси вспоминали священномученика Ианнуария и вместе с ним мученика Прокла. К святому Проклу обращались за защитой посевов от сильных ветров. Начало мая часто выдавалось ветреным, плохая погода портила всходы.
Хозяйки в этот день брались за метлу и тщательно выметали из избы весь сор. Считалось, что с ним уйдут из дома и неприятности с болезнями.
А еще на Прокла девушки собирались вокруг яблони и водили вокруг дерева хороводы. Обряд способствовал хорошему урожаю и солнечной погоде, а также привлекал женихов.
Именины 4 мая.
* Александр
Приметы: что можно и что нельзя делать 4 мая.
Приметы о погоде.
Если утром дует сильный ветер — лето будет дождливым.
Утро выдалось тихое, ясное — лето порадует хорошей погодой.
Трава стала крепкой, сочной — к богатому урожаю зерновых.
В воздухе снуют мошки — лето будет ласковым и теплым.
На траве утром много росы — арбузы уродятся сладкие.
Рябина зацвела — к дождливому лету, а если черемуха — к жаркому.
Муравьи проснулись и активничают — хлеба уродится много.
Что можно делать 4 мая.
* Устраивать большую уборку в доме. Сегодня нужно тщательно вымести пол.
Что нельзя делать 4 мая.
* Ходить на кладбище и в лес — чтобы не столкнуться с нечистой силой.
Лунный календарь 4 мая.
Фаза Луны: убывающая Луна, 17 лунные сутки.
Луна в знаке Стрельца.
Сегодня, если верить гороскопам, стоит воздержаться от начала новых дел и крупных проектов. 17-й лунный день подходит для решения рутинных вопросов, планирования, переговоров. Также астрологи не советуют брать на себя новые обязательства.
4 мая отлично подходит для отдыха и творчества, саморазвития, встреч с друзьями. Хорошо в этот день путешествовать и уходить в отпуск. Если вы хотите вывести ваши отношения с любимым человеком на новый уровень, 17-е лунные сутки отлично для этого подходят. Также в этот день сторонники эзотерики советуют раздавать долги, налаживать отношения и восстанавливать утерянные связи.
4 мая родились люди под знаком зодиака Телец, представители земной стихии, находящиеся под покровительством Венеры.
Какие исторические события произошли 4 мая.
* 1113 год — Владимир Мономах вступил на Киевский великокняжеский престол.
* 1493 год — папа Александр VI опубликовал буллу Inter caetera, разделив Новый Свет между Испанией и Португалией.
* 1738 год — по указу императрицы Анны Иоанновны французский танцмейстер Жан-Батист Ланде основал первую русскую танцевальную школу в Санкт-Петербурге.
* 1838 год — деятели культуры выкупили из крепостной неволи украинского поэта Тараса Шевченко.
* 1878 год — Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал фонограф.
* 1904 год — Генри Ройс и Чарльз Роллс начали выпуск автомобилей «Роллс-Ройс».
* 1927 год — в США создана Академия киноискусства, учредившая премию «Оскар».
* 1970 год — Кентская трагедия: Национальная гвардия США открыла огонь по студенческой демонстрации против вторжения США в Камбоджу. В результате погибло четыре студента.
* 1979 год — Маргарет Тэтчер стала первой женщиной-премьер-министром Великобритании.
* 1986 год — вокруг Чернобыля до 30 км увеличена зона эвакуации.
* 1904 год — началось строительство Панамского канала.
* 2000 год — впервые в мире зафиксирована эпидемия компьютерного вируса «I love you».
Дни рождения и юбилеи 4 мая.
* В 1655 году родился Бартоломео Кристофори — итальянский мастер музыкальных инструментов, изобретатель фортепиано.
* В 1852 году родилась Алиса Лидделл — прототип главной героини из сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».
* В 1881 году родился Александр Керенский — российский политический деятель, председатель Временного правительства.
* В 1909 году родился Николай Досталь — советский кинорежиссер.
* В 1912 году родился Николай Блохин — советский хирург-онколог, академик АМН СССР и АН СССР, общественный деятель.
* В 1914 году родился Марк Фрадкин — композитор, народный артист СССР, автор таких известных песен, как «Случайный вальс», «У деревни Крюково», «Течет Волга», «Увезу тебя я в тундру».
* В 1929 году родилась Одри Хепберн — британская актриса, обладательница премии «Оскар», икона стиля и гуманитарный деятель.
* В 1931 году родился Геннадий Рождественский — советский дирижер, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.
* В 1934 году родилась Татьяна Самойлова — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ.
Кто отмечает день рождения.
* 83 года исполняется Михаилу Шемякину — российскому художнику, графику и скульптору.
* 80 лет исполняется Джону Уотсону — британскому автогонщику, пилоту «Формулы-1».
* 55 лет исполняется Леониду Слуцкому — российскому футбольному тренеру.
* 54 года исполняется Майку Дернту — бас-гитаристу и вокалисту группы Green Day.
* 39 лет исполняется Сеску Фабрегасу — испанскому футболисту, чемпиону мира и Европы.
* 31 год исполняется Стасе Милославской — российской актрисе театра и кино.