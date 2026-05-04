Трамп анонсировал операцию по выводу судов из Ормузского пролива

Соединенные Штаты начнут в понедельник, 4 мая, операцию по выводу судов из Ормузского пролива. Об этом во воскресенье, 3 мая, сообщил американский президент Дональд Трамп.
По его словам, «страны со всего мира» обратились к США с просьбой освободить их суда, заблокированные в Ормузском проливе из-за конфликта Вашингтона с Тегераном.
— Мы сообщили этим странам, что безопасно проведем их суда из этих ограниченных водных путей, чтобы они могли свободно продолжить свои дела. Этот процесс начнется в понедельник утром по ближневосточному времени, — написал он в социальной сети Truth Social.
При этом американский лидер заявил, что если операции Штатов попытаются помешать, то они ответят силой.
В тот же день Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты Америки отклонили предложение Ирана о трехступенчатом завершении войны. Тегеран представил Вашингтону план, состоящий из трех этапов, который предполагает переход от перемирия к долгосрочному мирному урегулированию на Ближнем Востоке. Иран предложил в первую очередь достичь долгосрочного мира и открыть Ормузский пролив.