Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп анонсировал операцию по выводу судов из Ормузского пролива

Соединенные Штаты начнут в понедельник, 4 мая, операцию по выводу судов из Ормузского пролива. Об этом во воскресенье, 3 мая, сообщил американский президент Дональд Трамп.

Соединенные Штаты начнут в понедельник, 4 мая, операцию по выводу судов из Ормузского пролива. Об этом во воскресенье, 3 мая, сообщил американский президент Дональд Трамп.

По его словам, «страны со всего мира» обратились к США с просьбой освободить их суда, заблокированные в Ормузском проливе из-за конфликта Вашингтона с Тегераном.

— Мы сообщили этим странам, что безопасно проведем их суда из этих ограниченных водных путей, чтобы они могли свободно продолжить свои дела. Этот процесс начнется в понедельник утром по ближневосточному времени, — написал он в социальной сети Truth Social.

При этом американский лидер заявил, что если операции Штатов попытаются помешать, то они ответят силой.

В тот же день Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты Америки отклонили предложение Ирана о трехступенчатом завершении войны. Тегеран представил Вашингтону план, состоящий из трех этапов, который предполагает переход от перемирия к долгосрочному мирному урегулированию на Ближнем Востоке. Иран предложил в первую очередь достичь долгосрочного мира и открыть Ормузский пролив.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше