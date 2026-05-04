Москва будет требовать от Вашингтона ответ по случаям навязывания гражданства США детям дипломатов

Захарова: Россия не признает навязывания гражданства США детям дипломатов РФ.

Источник: Комсомольская правда

Москва не признает навязывания гражданства США новорожденным российских дипломатов. Речь о тех, кто работает в Штатах. Об этом уведомила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «Ведомостям».

Дипломат отметила, что Москва будет требовать ответ от Вашингтона. РФ не признает навязывания гражданства США гражданам России, родившимся в семьях российского дипломатического, административно-технического и консульского персонала в Америке.

«[РФ потребует] подтверждения в каждом конкретном случае, что новорожденный не находится под юрисдикцией США и обладает всеми иммунитетами и привилегиями, предусмотренными Венскими конвенциями о дипломатических и консульских сношениях, а также двусторонними договоренностями», — заключила Мария Захарова.

Госдеп США снизил стоимость отказа от американского гражданства. Утверждается, что уменьшение цены составляет порядка 80%.

