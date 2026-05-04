Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоматолог раскрыла главный вред газировки

РИА Новости: газированные напитки разрушают эмаль зубов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Газированные напитки наносят зубам больше вреда, чем обычный сахар, разрушая эмаль, рассказала РИА Новости стоматолог Мариам Кикалеишвили.

«Газировка разрушает эмаль быстрее, чем сахар. Это связано не только с сахаром в составе, но и с кислотами, которые буквально разъедают поверхность зуба», — отметила специалист.

По ее словам, регулярное употребление газированных напитков приводит к истончению эмали, повышенной чувствительности и ускоренному развитию кариеса. Особенно уязвимы дети и подростки, у которых эмаль еще не полностью сформирована.